ANO, Spolu, Přísaha a Motoristé, Stačilo! To je pořadí nejúspěšnějších uskupení po volbách do Evropského parlamentu na Litoměřicku. Ve většině okrsků triumfovalo hnutí ANO 2011.

Výsledky eurovoleb na Litoměřicku. | Foto: Unsplash.com/Alexandre Lallemand/ČSÚ

Výsledky voleb do Evropského parlamentu na Litoměřicku: ANO 2011 - 31,77 % hlasů

Spolu - 20,02 %

Přísaha a Motoristé - 10,11 %

Stačilo! - 10,10 %

Starostové a osobnosti pro Evropu - 7,33 %

Česká pirátská strana - 4,65 %

SPD a Trikolora - 5,48 %

… Volební účast: 35,81 % (celostátně 36,45 %)

33 144 platných hlasů

33 421 odevzdaných obálek

Výsledkům eurovoleb na Litoměřicku dominuje hnutí ANO 2011. Získalo tu celkem 31,8 % hlasů. Největší podporu hnutí Andreje Babiše vyjádřili lidé ve Vrbičanech (62,2 %), Siřejovicích (53,8 %) a Černivi (53,6 %). Naopak čistou nulu sklidilo ve Staňkovicích, kde voliči dali přednost Přísaze a Motoristům (40,0 %) nebo STAN (26,7 %).

Zajímavý výsledek se ukázal také v Černoučku, bydlišti současného prezidenta ČR Petra Pavla s chotí. Bezmála 36 % tu získala koalice Spolu, tedy KDU, ODS a TOP 09. Na druhém místě skončili Starostové a nezávislí (15,8 %) a až na třetím ANO 2011 se 14 %.

Toto jsou noví europoslanci z Ústeckého a Libereckého kraje

Spolu zvítězilo v Miřejovicích, Kamýku, Žitenicích, Levíně, Chotiněvsi, Doksanech, Černěvsi, Vědomicích, Kyškovicích, také v Krabčicích, Mnetěši a Černoučku. Po jednom okrsku si připsaly Stačilo! - tato koalice KSČM, SD-SN, ČSNS a nezávislých osobností ovládla Oleško (28,1 %), a Přísaha a Motoristé. Ti se mohli radovat z rovných 40 % ve Staňkovicích.

Piráti se dostali přes deset procent pouze v Hlinné (13,4). Právě v této obci zaznamenali nepříliš častý jev - remízu na prvních dvou místech. Shodně 26,05 % hlasů tu posbíraly ANO 2011 a Spolu.

Výsledky eurovoleb na Litoměřicku.Zdroj: Český statistický úřad

Lidé měli o volby do Evropského parlamentu tentokrát zvýšený zájem. Na Litoměřicku dosáhla účast 35,8 %. Nejvíce lidí přišlo v Mšeném-lázních (55,3 %), kde však byla volba europoslanců spojena s místním referendem o stavbě větrných elektráren v okolí. V Žabovřeskách nad Ohří odevzdalo svůj hlas 54,8 % voličů, v Horní Řepčici 54,3 %.

Naopak nejméně lidí našlo cestu do volební místnosti v Mlékojedech. Obálku tu vhodilo do urny pouze 46 lidí, jeden hlas byl navíc neplatný. To stačilo na volební účast 25,4 %.

Volby do europarlamentu začaly. V Litoměřicích hlasoval lídr Spolu Vondra

Ve velkých městech regionu byla situace následující.

Litoměřice

ANO: 26,3 %

Spolu: 24,8 %

Přísaha a Motoristé: 9 %

Stačilo: 9,5 %

STAN: 8,0 %

SPD + Trikolora: 5,6 %

Piráti: 5,8 %

Účast: 37,2 %

Lovosice

ANO: 39,3 %

Spolu: 17,1 %

Přísaha a Motoristé: 9,3 %

Stačilo: 9,1 %

STAN: 6,8 %

SPD + Trikolora: 5,8 %

Piráti: 4,1 %

Účast: 31,2 %

Roudnice n. L.

ANO: 26,3 %

Spolu: 26,3 %

Přísaha a Motoristé: 8,5 %

Stačilo: 8,3 %

STAN: 8,6 %

SPD + Trikolora: 5,7 %

Piráti: 6,0 %

Účast: 36,1 %

Úštěk

ANO: 33,0 %

Spolu: 21,3 %

Přísaha a Motoristé: 8,4 %

Stačilo: 10,5 %

STAN: 7,5 %

SPD + Trikolora: 4,8 %

Piráti: 4,2 %

Účast: 34,3 %

Libochovice

ANO: 35,9 %

Spolu: 19,3 %

Přísaha a Motoristé: 9,3 %

Stačilo: 8,3 %

STAN: 8,7 %

SPD + Trikolora: 5,3 %

Piráti: 4,8 %

Účast: 32,2 %

Štětí

ANO: 39,4 %

Spolu: 13,1 %

Přísaha a Motoristé: 9,5 %

Stačilo: 12,0 %

STAN: 5,0 %

SPD + Trikolora: 6,5 %

Piráti: 4,0 %

Účast: 29,1 %