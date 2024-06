Víkend strávil s manželkou na chalupě na Českolipsku, kde stočili pořádných 60 kilo medu. Potřeboval si odpočinout. „Bylo to teď několik měsíců durch sedm dní v týdnu od rána do noci, čtyři hodiny spánku. Nejsem úplně nejmladší, takže jsem docela rád, že jsem měl po dlouhé době první víkend volno,“ glosuje politik. Ten podobně jako kolegové ze Spolu ještě v pátek 7. června snil o prvním místě. „Ale s optimismem i pokorou bereme to místo druhé,“ řekl Vondra v neděli v noci na tiskové konferenci koalice po oznámení výsledků Českým statistickým úřadem.

V pátek, kdy ho reportéři Deníku fotili při volbách na městském úřadu v Pekařské ulici, politik očekával vyšší volební účast než před pěti lety. Což se naplnilo. „Lidé si více uvědomují, že agenda Evropského parlamentu ovlivňuje jejich životy,“ soudí Vondra. I tak nebyla účast zázračná. „Možná, že lidé chodí volit málo proto, že 21 českých europoslanců je kapka v moři. Musíme si hledat spojence. Osamělý výkřik je k ničemu,“ myslí si Vondra.

Jak Vondra připomíná, rozhodnutí, která Evropský parlament vydává, není nic, co by nemělo vliv na reálný život. „Dříve dominovaly směrnice, pak se to dostalo do českého parlamentu, který s tím mohl ještě trochu štrikovat. Ale teď to má víc a víc charakter přímo určených nařízení,“ líčí Vondra. Když jsou nařízení schválena, za rok nebo za dva vstupují v platnost. „A jsou to taková nařízení, která mají zásadní dopad na to, co si tu budou moct lidé kupovat za automobily, kolik jim bude stát elektřina a plyn, čím budou topit nebo jak budou stavět,“ připomíná politik.

Na půdě europarlamentu se podle Vondry dá lobbovat i přímo za Ústecký kraj. Ten jako strukturálně postižený získal v uplynulém volebním období příslib 15 miliard na modernizaci zdejší ekonomiky ve Fondu spravedlivé transformace (FST) a Vondra byl u toho jako stínový zpravodaj.

Ve FST mají své želízko i přímo Litoměřice. „Konkrétně jedna miliarda má jít na geotermální projekt v Litoměřicích. To je tak náročná věc, že bez evropských peněz by se do ní žádný investor na vlastní riziko nepustil,“ zdůrazňuje Vondra.

Vondra si přál, aby se europarlament po volbách pohnul více doprava. „Zeleno-socialistického inženýrství bylo příliš a mělo přímý dopad na ceny energií. A také migraci musíme dostat pod kontrolu,“ naléhá politik. Vliv Zelených v EP skutečně výrazně poklesl. „V otázkách jako Green Deal nebo migrace to bude přinášet větší míru realismu a ohledu na reálné ekonomické možnosti a sociální dopady,“ věří Vondra. Podle něj ale půjde jen o evoluci, ne o revoluci. „Nic se rušit nebude. Při řízení se však bude používat už nejenom plyn, ale také volant a brzda,“ přirovnal politik.

Pokud Evropská unie nebude schopná něco udělat s migrací, může to podle Vondry dovést do politiky jeho slovy „hnědé“ nebo „rudé“ síly. „A to si opravdu nepřeju. Rád bych udržel svobodu a demokracii,“ říká politik. Výsledky ho v tomto směru prozatím uspokojily. „Posílily extrémy, ale ne natolik, aby to způsobilo zásadní krizi. Čtyři nejsilnější velké frakce mají dostatek hlasů na to, aby vysloveně extremisty nepustily do hry,“ dodal Vondra.

Zatímco noví europoslanci z ANO letí do Bruselu už dnes vyjednávat, lidé ze Spolu tam nechvátají. „První debaty máme ve středu, kdy tam poletí kolegyně Veronika Vrecinová. A pak budeme pokračovat příští týden,“ popsal Vondra. V EP se chce věnovat tomu, čemu doposud. „Obrana Evropy před ruskou agresí, racionální balanc mezi ekologií a ekonomikou a jaderná renesance. Protože bez jádra energetickou transformaci nedáme. Nesmíme Evropu odsoudit k statusu skanzenu, odkud všechny firmy utečou pryč,“ vypočítal politik.

