Volební drive-in byl určený výhradně pro ty, kteří mají pozitivní test na covid-19 a nebo je hygienická stanice poslala do karantény. Když voliči dorazili, čekalo na ně klasické „kolečko“. „Člověk vlastně jenom dělá, co v každé jiné volební místnosti. Já tam dorazil těsně před polednem autem, předal občanku. Mladší dáma kompletně celá zabalená v atombordelu a s gumovými rukavicemi si ji vzala k ověření totožnosti,“ vylíčil Ústečan Marek.

Volit původně nechtěl, pak si ale řekl, že se alespoň na chvíli podívá z bytu. „Být pořád zavřený je o nervy. Po ověření mi zase občanku vrátili, já popojel za plachtu, ale stejně jsem měl volební lístky už připravené v obálce, pak zase popojel a hodil ji do urny. Předpokládám, že po sečtení hlasů lístky spálí a urnu dezinfikují,“ pokračoval Marek.

Účast lidí v karanténě či izolaci na volbách nebyla nic moc. „Za celý den přišlo volit v kraji celkem 72 lidí,“ informovala mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková. V Děčíně přišli 3 lidé, v Litoměřicích 2, v Chomutově 14, v Mostě 17, v Teplicích 19, v Ústí 9 a a v Lounech 8.

Na přípravě „covidových“ voleb se podílela i Michaela Válková z drive-in volební komise. „Do téhle komise jsem se přihlásila osobně. Chtěla jsem to vidět i z té opačné strany, být u toho a zažít to v praxi,“ vysvětlila.

Volebních stanovišť pro lidi v karanténě bylo v celém Ústeckém kraji celkem sedm. „Na každý okres jedno. Informace, kde je lidé najdou, jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje. Je tam dokonce mapa, kde volební stanoviště hledat,“ doplnila informace Kateřina Maděrová.

Právě ona chodila s urnou ve speciálním obleku k lidem v karanténě. Občanský průkaz ani nepustila z ruky, aby na něj kolegové nesáhli a náhodou se nenakazili. Všechno v klidu, beze spěchu nebo známek stresu vysvětlila a voliče v automobilu navedla na správné místo k urně.

Nakažených přibývá

Že volební drive-in mají své opodstatnění, vyplývá ze statistik krajských hygieniků. Jak vysvětlila ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková, v celém kraji je v karanténě zhruba 250 lidí. „Jen dnes přibylo na čtyři desítky nemocných. V izolaci jich máme tři stovky. Naštěstí nikdo nemusí s urnou do domovů pro seniory ve speciálním oděvu ani do žádného ústavu sociální péče,“ přiblížila. Do karantény nemusí jít ti, kteří jsou očkovaní nebo v posledních 180 dnech prodělali covid-19. „Kontaktům pozitivně testovaných lidí doporučujeme po dobu pěti dnů nosit roušku nebo respirátor,“ zdůraznila Šimůnková.

Letos bylo volební místo otevřeno do 17 hodin. Loni u krajských voleb bylo 30. září otevřeno do 15 hodin. Podle údajů z ústecké krajské hygienické stanice bylo v uvedený loňský den na Ústecku nemocných s covid-19 celkem 386 lidí.

Lidé v karanténě nebo izolaci můžou také volit z pohodlí domova. Musí se ovšem do čtvrtka 7. října do 20 hodin přihlásit na příslušném krajském úřadu. Komise k nim poté přijde v pátek nebo v sobotu v řádném termínu voleb. Členové komise budou mít ochranné pomůcky a volič bude muset mít respirátor.