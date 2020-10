Spíš jako skupina programátorů než politiků. Tak v sobotu 3. října odpoledne působil předvolebním štáb Starostů a nezávislých (STAN) v restauraci v ústeckém Paláci Zdar.

Zdroj: DeníkZhruba desítka kandidátů od 15. hodiny soustředěna seděla ve společenském odění v rouškách u stolu a do detailu na svých digitálních zařízeních sledovala naskakující procenta i v jednotlivých volebních obvodech.

Historicky poprvé šel STAN do voleb bez koalice. Zájem členů o výsledky tomu také odpovídal. „Scházet jsme se začali už po třetí hodině. My jsme použili na kampaň celý náš rozpočet a vsadili jsme na to. Jak je vidět, vyplatilo se to. Ale nechtěli jsme ji dělat konfrontační,“ popsal Milan Šťovíček, který kandidoval na pátém místě kandidátky.

Členové ODS se tradičně sešli v partajním domě na Klíši, kde panovala atmosféra mírného optimismu. Výsledky sledovali v poklidu. Občerstvení spíš než raut připomínalo ta, která byste našli na rodinných setkáních. Domácí koláč, sendviče a podobně. „Každý něco přinesl, jak jsme se dohodli, a pak jsme to snědli. Prostě, co kdo přinesl, co dům dal. Alkoholické nápoje byste tu sice našli, ale spíš pro symbolické přiťuknutí po ohlášení výsledku a ani ne hromadné,“ poznamenal člen stranické revizní komise Pavel Tošovský, zároveň náměstek primátora Ústí.

I lídr kandidátky ODS Jiří Kulhánek si dával pozor, aby do sklenice nenalil alkoholický nápoj. Rozdával sice úsměvy a od pohledu byl spokojený s výsledky, ale hýřit se rozhodně nechystal. Přijel totiž z Kadaně autem. „Já slavím birellem, řídím,“ poznamenal při fotografování. Jinak už hovořil o hospodaření kraje, jako o důležitém bodu vyjednávání o případné koalici, a zadoufal, že by mohl usednout do rady kraje. Zajímat ho bude i doprava a zdravotnictví, především z hlediska financování.

Piráti v centru Supice

Ani volební štáb Pirátů nebyl příliš bujarý. V administrativních prostorách jejich centra Supice v Pařížské ulici sledovala skupina kolem 15 kandidátů a příznivců na plazmě ČT24, na dalších počítačích i zpravodajství dalších českých médií. Nad předběžným výsledkem ještě před kompletním sečtením hlasů ze všech volebních okrsků v regionu kolem 10 procent vyjádřila radost dvojka Pirátů Kateřina Stojanová. „Atmosféra je pozitivní, my jsme z těch výsledků nadšení, protože po jedenácti letech, co Piráti vznikli, jdeme do krajského zastupitelstva poprvé. Jsme rádi za jakýkoliv výsledek, který bude v zastupitelstvu hybnou silou,“ prohlásila.

Méně než čekali, získali kandidáti uskupení Lepší Sever. Hlavní stan rozbili v minipivovaru Na Rychtě. V poklidu si povídali u piva a výsledky sledovali na plátně projektoru. Na velké oslavy to nebylo a všichni, kdo tu byli, to věděli. Lídr Martin Klika nadšením nehýřil. „Ambice byly větší, chybí nám tři procenta, co naskočily sociální demokracii, která měla být v této koalici s námi. Je to škoda. Chtěli bychom prosadit věci okolo sportu a podnikání a byl bych rád, aby cena krajského dopravce byla stejná jako u těch, které jsme vysoutěžili,“ poznamenal z pozice dosluhujícího náměstka hejtmana.