Jednotky s tímto alternativním pohonem by mohly být náhradou dosluhujících dieselových motorových vlaků. Pokud by byl zájem o výrobu jednotek Coradia i v Česku, je možné, že by byly vyráběné v České Lípě.

Unikátní vlak Coradia iLint do Česka společně přivezly České dráhy a výrobce jednotky společnost Alstom. Předváděcí akce nebyla určena jen odborníkům, ale i široké veřejnosti. Během týdenního pobytu v Česku a na Slovensku se konala řada předváděcích jízd určených právě běžným cestujícím. Ve středu tak vyjel vlak vypouštějící jen páru z České Lípy přes Jedlovou a Děčín do Ústí nad Labem. „Obecně se zajímám o dopravu v Ústeckém kraji a chtěl jsem si vyzkoušet i tento vlak. Uvnitř je sice stejný jako osobáky, které tu už jezdí. Ale tím, že jezdí na vozík, je to super k přírodě,“ vyzdvihl hlavní výhodu vodíkových vlaků student Tomáš, který do předváděcí jednotky nastoupil v Jedlové. Zpátky do Ústí jel blankytně modrou vodíkovou jednotkou.

Vodíkové vlaky nespalují samotný plyn, ale využívají jej v palivových článcích. Naplnit nádrže trvá přibližně dvacet minut, souprava poté ujede přibližně tisíc kilometrů. „Z nádrží vodík proudí do palivového článku, který nasává vzduch a čistí si ho. V tu chvíli tam reaguje vodík s kyslíkem, při čemž vzniká teplo. Přes membránu se vytváří elektřina, která přes měnič pohání motory. Ve své podstatě je to elektrovlak,“ popisuje fungování Coradie iLint generální ředitel Alstom Česká republika a Slovensko Dan Kurucz.

Právě Alston patří mezi průkopníky vodíkového pohonu ve vlacích. V Německu již jezdí prvních sedmdesát takových vlaků. Ten, který mohli nyní vidět fanoušci železnice v Česku, dorazil z Hannoveru. Jednotka má také baterie, do kterých se ukládá přebytečná energie. Případně ta, kterou získá rekuperací při brzdění. Podle Kurucze je pořizovací cena vodíkových vlaků o přibližně 20 až 30 procent vyšší, což ale mají kompenzovat nižší náklady na údržbu.

Vodíkové vlaky by mohly být moderním ekologickým řešením pro českou železnici. Dvě třetiny tratí totiž nejsou elektrifikované a z velké části po nich jezdí desítky let staré motorové vlaky. „Určitě je možné, že bychom tyto vlaky v Ústeckém kraji provozovali. Mohla by to být náhrada za dieselové vlaky, které jsou v poslední fázi své životnosti. Pohonem budoucnosti jsou buď baterie, nebo právě vodíkové články,“ řekl během cesty z Jedlové do Děčína obchodní manažer Českých drah pro Ústecký kraj Vladimír Štochl. Ústecký kraj má výhodu i v tom, že má zdroj zeleného vodíku. V ústecké chemičce totiž vzniká jako odpadní surovina. Přímá výroba vodíku je přitom poměrně energeticky náročná.

Pokud by se České dráhy nebo jiní čeští dopravci pro vodíkové vlaky rozhodli, je možné, že budou využívat vlaky Made in Czechia. Alstom má totiž velký výrobní závod v České Lípě, ze kterého jezdí kolejová vozidla do celého světa. „Rád bych jejich výrobu v rámci našeho koncertu dostal. Ale bude samozřejmě záležet i na tom, ze které země přijdou objednávky,“ dodal Kurucz.

Pro české dopravce by kromě velkých jednotek byly zajímavé především ty menší, s kapacitou okolo 70 cestujících, které by nahradily legendární motorové vozy z 80. let. O takové by mohl být zájem i na Slovensku nebo v Maďarsku, kde dodnes motoráky ze Studénky jezdí. Moderní vodíkový vlak by ale bylo potřeba vyvinout. Pokud by se podařilo získat objednávky na alespoň 400–500 vozů, bylo by to pro výrobce rentabilní.