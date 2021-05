Na neobvyklý inzerát narazil v uplynulých dnech ten, kdo brouzdal po realitních serverech. Správa železnic (SŽ) se chce zbavit jedné ze starých vodáren. Ty dříve napájely parní lokomotivy. Za historický objekt v Lovosicích chtějí železničáři aspoň 258 tisíc korun. Zájemci můžou své nabídky podávat ve veřejné soutěži do 3. června. První už se přihlásili.

Na vodárně z roku 1890 už čas zanechal hodně šrámů. Nápadný objekt s komínem obklopují řadové domky, které si jejich majitelé hýčkají. Hned vedle vede frekventovaná trať z Děčína do Prahy, pohledem na vodárnu se lze krátce pokochat i z rychlíku. Nižší dřevěná protihluková zeď drážní lomoz příliš neodhluční. „Ale na to si člověk zvykne,“ ujistili sousedé z Vančurovy ulice.

Místní inzerát na odkup vodárny nepřehlédli a aspoň letmo se o něj zajímali. Starousedlíci však dobře vědí o tristním stavu objektu. „Propršelá střecha je samá díra,“ ukázal jeden z nich. Obytná část objektu je už léta v pronájmu. Pokud vodárnu koupí někdo jiný než letitý obyvatel, zdědí také nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Na první pohled lákavá nabídka má „mouchy“. Zahrada patří Státnímu pozemkovému úřadu. A nemovitost určená podle katastru k bydlení je v ochranném pásmu dráhy. Tím, stejně jako špatným technickým stavem objektu, se železničáři v inzerátu netají. I přesto se jim už několik obálek s nabídkou sešlo, jak potvrdila Barbora Závodská z oddělení prodeje majetku SŽ. „Vodárnu získá ten, kdo splní všechny podmínky a podá nejvyšší nabídku,“ dodala.

Fandové do starých časů na železnici nějaké ty „mouchy“ rádi přehlédnou. „Bylo by dobře, kdyby to koupil někdo, kdo zachová ráz budovy. Je tam krásný komín, parádní okna i přístavky,“ oceňuje Zdeněk Dundr, který pečuje o parní vodárnu u střekovského nádraží v Ústí.

Jestli někdo dokáže vdechnout nový život lovosické vodárně, je ve hvězdách. Takovou cestu možná nedávno nastoupily dříve nepotřebné železniční nemovitosti včetně staničních budov na úzkorozchodce Třemešná ve Slezsku – Osoblaha. Před třemi roky je koupily obce, kudy trať vede. Pod hlavičkou o. p. s. Osoblažská úzkorozchodná dráha by teď mělo dojít k rekonstrukci nádraží Liptaň, Osoblaha, Bohušov a Koberno.

Na prodej



Zděnou jednopodlažní budovu se sedlovou střechou a komínem u zadního průčelí postavili v roce 1890. Plnila funkci drážní vodárny. Později byla využívána už jen k bydlení.



Budovu ve Vančurově ulici v Lovosicích tvoří tři stavební části: sklad uhlí, vodárna a obytná část s jednou bytovou jednotkou.



Správa železnic nabízí objekt se stavebním pozemkem za minimální cenu 258 tisíc korun, o vítězi rozhodne výše podané nabídky ve veřejné soutěži s uzávěrkou 3. června.