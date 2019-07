Další dopravní komplikace čekají na řidiče na dálnici D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Kvůli údržbě levého a pravého dálničního mostu takzvané prackovické estakády jezdí auta v 1,5 kilometru dlouhém úseku před tamními tunely pouze v jednom jízdním pásu. Práce na mostech i pod nimi začaly ve čtvrtek odpoledne a omezí provoz na dálnici až do poloviny listopadu.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jde o další z kroků intenzivní údržby vedoucí ke stoleté životnosti obou mostů. „Nejde o mimořádnou operaci. Kontrola, prohlídka a plán oprav se týká všech více než 1 600 mostů na české dálniční síti,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Silničáři musí snížit napětí v konstrukci

Estakáda se podle Rýdla nehýbe. Musí se ale snížit napětí v nosné konstrukci a srovnat estakádu do roviny. To vše za 17 milionů korun. „Nosná konstrukce se nám mírně ohnula kvůli deformacím v podloží a my ji silnými lisy budeme přizvedávat tak, aby výsledné napětí bylo optimální, podle statického výpočtu a projektové dokumentace,“ přiblížil šéf Rady monitoringu František Zuckerstein z ŘSD.

Právě Rada monitoringu čtyřiadvacet hodin denně dohlíží na hydrogeologické a geologické podmínky v založení mostu. Podle Zuckersteina je podloží uklidněné. „Nemonitorujeme v něm žádné pohyby. Momentálně lze hodnotit stabilizační práce, které probíhaly v minulém roce, za úspěšné,“ doplnil šéf Rady monitoringu.

Prackovická estakáda přitom při otevření dálnice D8 v prosinci 2016 vykazovala značnou nestabilitu podloží. Tehdy silničáři museli svést provoz do jednoho pruhu a podloží stavby zpevnit injektážemi betonu a piloty. Vloni na podzim a v zimě do podzemních vrtů do hloubky až 24 metrů napumpovali směs z pryskyřice. Veškeré dodatečné kotvící a stabilizační prvky vyšly na více než 200 milionů korun.

Během aktuální údržby silničáři celou estakádu zvednou. „Začneme tím, že musíme uvolnit nosnou konstrukci. Vyřízneme ocelový dilatační závěr, tedy ocelovou šínu, která dohromady váží 12 až 15 tun. Celé to vyndáme a tím dojde k uvolnění,“ vysvětlil Zuckerstein.

Beton budou řezat vodou

K výřezu ocelových vnitřností z prackovické estakády využije ŘSD vodní paprsky. „Jde o řez vysokotlakou vodou, která je schopná řezat beton. Je to velice nebezpečné, během práce panují přísné bezpečnostní podmínky, protože nebezpečí úrazu je poměrně značné,“ popsal Zuckerstein. Následně pracovníci namontují lisy, podložky a nosní konstrukci těžkými stroji nadzvednou asi o 5 až 6 centimetrů.

„Přizvedávání mostu bych přirovnal k hydraulickému heveru pod autem, akorát ve větším měřítku. Po nadzvednutí upravíme ve spodní části ložiska, na kterých nosné konstrukce leží a následně vše spustíme do polohy, v níž to potřebujeme mít,“ zmínil Zuckerstein.

Dálnice D8

Dálnice D8 z Prahy přes Ústí až k německým hranicím měří 92 kilometrů. Výstavba D8 trvala státu 32 let. Poslední úsek od Lovosic do Řehlovic o délce 12 kilometrů se řidičům otevřel v polovině prosince 2016. Prackovickou estakádu a její okolí hlídá více než 100 měřicích bodů. Údržba estakády vyjde na 17 milionů korun bez DPH

S prackovickou estakádou velmi souvisí složité geologické a hydrogeologické podmínky. Její strana vedoucí šoféry směrem do Německa sice leží na tvrdém čedičovém masivu, ovšem druhá strana, 500 metrů dlouhý úsek směrem k Praze, je založený na měkkých usazeninách. Ty neustále reagují na vlivy počasí a srážkové vody.

V místě estakády a okolí je více než 100 měřicích a sčítacích míst, které na případné pohyby stavby upozorní.

Na každém z mostů budou silničáři pracovat zhruba dva měsíce. „Harmonogram upravíme tak, abychom se netrefili do zimní údržby, která tady musí být naprosto bezproblémová,“ doplnil Rýdl. Naplánovaná je také údržba dálničních mostů. „Dopravní komplikace tady můžeme do určité míry předpokládat,“ myslí si Zuckerstein.

Nohu z plynu musí dát řidiči i na dalších místech dálnice D8. Od 37. až po 48. kilometr u Siřejovic na Litoměřicku opravují silničáři vozovku. Přímo na 43,8. kilometru ve směru na Německo pak rozšiřují odpočívku pro kamiony o 37 míst. Od tunelů Libouchec a Panenská až do Německa zase pokračuje rekonstrukce 83. až 92. kilometru dálnice. Pravá strana dálnice je už opravená, momentálně probíhají práce na levé straně. Hotovo má být do poloviny srpna.