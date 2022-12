„Aktuálně objednané jednotky PESA nejsou určeny k provozu na lince R23 Kolín - Ústí nad Labem,“ oznámila na přímý dotaz Deníku mluvčí firmy RegioJet Alexandra Janoušek Kostřicová a dodala, že nové jednotky PESA se tak do Litoměřic dostanou, ale ne na trase z Kolína do Ústí nad Labem.

Nové vozy se budou primárně pohybovat na trati Ústí nad Labem - Bílina a Ústí nad Labem Střekov - Velké Březno – Děčín. Litoměřickem nové vozy projedou jen jako doplňkové. Pokud se v nich chcete svézt, je nutno si přivstat, anebo jít opravdu pozdě spát. Jeden vlak s vozy PESA by měl odjet z Litoměřic v 21. 52 do Štětí. Spoj v opačném směru je pro skutečná ranní ptáčata, neboť z Litoměřic směrem Ústí nad Labem odjíždí během víkendu ve 4.41 ráno a ve všední den dokonce ve 4.19 hodin.

Jak vidí místní vlakovou dopravu na Litoměřicku? „Rozhodně tu chybí wifina, ne každý má neomezená data,“ shodly se studentky dojíždějící do Litoměřic do školy. Vlaky Českých drah na této trati wifi připojení většinou nemají. Do souprav jsou navíc zapojované i vozy, jejichž toalety nejsou podtlakové. „Stará klasika, kdy všechno padá přímo na koleje,“ komentoval situaci Martin P. jedoucí do Štětí.

Vozy společnosti RegioJet jezdící mezi Štětím a Ústím se zastávkou v Litoměřicích wifi připojení i modernější toalety mají, ale jedná se o rychlíky. Cestující z Libochovan, Velkých Žernosek, Hoštky nebo Polep do nich nenastoupí.

Podle Lenky Simerské, jež vlakem cestuje často, nezaznamenává tato doprava pro lidi z Litoměřic významné pokroky. „Na trase do Prahy z Bohušovic nad Ohří jezdí ve všední dny staré rychlíky s nejhnusnějším záchodem. S moderním cestováním tyto vozy nemají nic společného, žádné zásuvky, a to většinou ani v první třídě. Vlaky na této trase, které v Bohušovicích nestaví, jsou mnohem lepší a modernější. O víkendu někdy jezdí lepší soupravy a na dotaz, proč nejezdí ve všední den, kdy je potřebují dojíždějící do práce, mi bylo řečeno, že jsou staženy z linek na Berounsku, kde je jich o víkendu potřeba míň,“ poznamenala Simerská.

Další stížnosti jsou na cestování s kočárkem, kdy dostat jej do starých typů vozů je poměrně komplikované. Časté jsou rovněž podle oslovených cestujících závady na otevírání dveří.