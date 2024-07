Výluka se týká úseku mezi horním nádražím v Litoměřicích a Liběšicemi. Podle webu Českých drah je místo vlaků zajištěna náhradní autobusová doprava zajíždějící až do Úštěku. Již nyní je zřejmé, že se nebude jednat o krátkodobý výpadek. Podle Správy železnic bude výluka trvat nejméně do 31. července do 23 hodin.

Na Litoměřicku to není v poslední době první takový případ. Na stejné trati je kvůli dřívějším dešťům a podemletí náspu nesjízdný úsek mezi Lovosicemi a Žalhosticemi, na něm by měla být výluka do konce září.