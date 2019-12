Druhý den po začátku platnosti nového jízdního řádu zaznamenaly největší potíže asi České dráhy, a to u rychlíku Krušnohor. Ten nabral kvůli poruše lokomotivy více než hodinové zpoždění. Ostatní konkurenční dopravci, tedy GW Train, RegioJet, AŽD Praha a německý dopravce Länderbahn hlásili jen kosmetické časové odchylky od nového grafikonu, případně vůbec žádné.

„Od rána jsem dění na železnici sledoval a vážnější problémy nenastaly. Systém funguje, ke zdražování jízdenek nedošlo a lidé by tak změnu neměli prakticky vůbec pocítit. A když, tak v tom dobrém slova smyslu. Tedy v komfortu a lepší úrovni cestování,“ řekl v pondělí odpoledne radní pro dopravu ÚK Jaroslav Komínek.

Problémy nehlásili ani z Regiojetu. „Kdyby se něco zásadního stalo a vlak nemohl z technických důvodů vyjet, tak máme připravenou náhradní autobusovou dopravu. V pondělí nebylo něco takového potřeba a pevně věřím, že už ani nebude,“ informoval mluvčí společnosti Regiojet Aleš Ondrůj.

V neděli ale zažil tento dopravce trapas v přímém přenosu. Před televizními kamerami totiž jeden z nových spojů na trase Ústí nad Labem – Most nedokázal vyjet. „Došlo k poruše na soupravě osobního vlaku. Mrzelo nás to, cestujícím jsme se omluvili,“ dodal Ondrůj.

Proslulá Švestková dráha

Svézt se s novým dopravcem mohli lidé i na Švestkové dráze, která vede malebnou krajinou Českého středohoří. Každodenní železniční provoz tam vrátila společnost AŽD Praha, jež po objednávce Ústeckého kraje spustila prodlouženou linku U10 z Litoměřic – horního nádraží do Mostu a zpět. Stalo se tak po dvanácti letech od doby, kdy na tehdy zastaralé a pomalé trati vlaky přestaly jezdit. „Chci s ní jezdit do práce. To, že vypravují vlaky každý den, je jedině dobře,“ myslí si Marek z Litoměřic.

Klikatá železnice z Lovosic do Mostu se vine mezi vyhaslými sopkami Českého středohoří od roku 1898. Podle serveru, který signalizuje zpoždění vlaků napříč republikou, se na této lokální trati žádné zpoždění nekonalo.

GW Train, RegioJet, AŽD Praha a německý dopravce Länderbahn coby soukromí dopravci vypravují osobní vlaky v rámci dotované veřejné dopravy v Ústeckém kraji. V celém regionu funguje koncept Doprava Ústeckého kraje, což je především jednotná jízdenka, která je akceptována jak v meziměstské autobusové dopravě, v městské hromadné dopravě a na železnici.