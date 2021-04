Nejbližší železniční stanici mají žernosečtí nyní v sousedních Žalhosticích. Tamní nádraží sice nese název Velké Žernoseky, ale katastrálně spadá právě pod Žalhostice. Z centra Žernosek je navíc vzdálené dva kilometry.

Podle tamní starostky Jaroslavy Rúfusové o její stavbu obec usiluje už desítky let. Vzniknout by měla přímo nad přístavištěm v blízkosti centra. „Jednání o nové zastávce jsem iniciovala také na krajském úřadě, aby nás podpořil. Naše obec patří díky osobní lodní dopravě i cyklostezce mezi turisty hojně vyhledávané místo. Spolehlivé vlakové spojení přímo z Velkých Žernosek ale využijí také místní,“ uvedla starostka a připomněla, že v roce 1993 byla stavba připravená a samotná zastávka dokonce zahrnutá i v jízdním řádu. K výstavbě ale nakonec nedošlo.

Zbudování stanice s názvem Velké Žernoseky – obec zaštítí Správa železnic. Její mluvčí Dušan Gavenda potvrdil, že záměr je nyní ve fázi přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí. „O případné realizaci bude rozhodnuto v návaznosti na ekonomické hodnocení stavby. Projekt nové zastávky je koordinován s optimalizací traťového úseku Litoměřice dolní nádraží – Ústí nad Labem-Střekov, jejíž realizaci plánujeme na roky 2024 až 2027,“ upřesnil Gavenda.

V minulosti o zřízení zastávky na této pravobřežní trati mezi Lysou nad Labem a Ústím nad Labem na svém území žádala také obec Vrutice. Před zhruba sedmi lety tam dokonce v této souvislosti probíhaly geodetické práce a projektová příprava. V současné době už o ni ale obec nestojí. Sdělila to starostka Jiřina Hudcová. „Mezi našimi občany nejsou lidé, kteří by stavbě zastávky byli nakloněni. I z důvodu hlasitého zvuku při brzdění vlaku. Takže o ni dále usilovat nebudeme,“ poznamenala Hudcová s tím, že mezi místními jsou pouze dva až tři lidé, kteří vlakem jezdí. Finanční náročnost stavby by se tak správcům dráhy nevyplatila.

Se změnami v rámci připravované optimalizace úseku mezi Litoměřicemi a ústeckým Střekovem počítá Správa železnic ve stávající železniční stanici Sebuzín.

„Budou tam zrušena nástupiště a v příznivější poloze k centru obce dojde k vybudování zastávky Sebuzín s novými přístupovými cestami. Železniční stanice bude přejmenována na Sebuzín-Církvice,“ doplnil Dušan Gavenda.