Ve sváteční pátek 29. března vstoupí do své páté sezony provoz takzvaného Oparenského expresu. Turistická linka T4 na železniční trati mezi Litoměřicemi horním nádražím, Lovosicemi a Chotiměří sveze zájemce vždy o víkendech a svátcích.

Oparenský expres | Foto: se svolením AŽD Praha

Oparenský expres provozuje ve spolupráci s krajem společnost AŽD Praha. Své jméno dostal podle toho, že projíždí turisticky velmi atraktivním a vyhledávaným Oparenským údolím.

Vlaky budou ve dnech provozu, tedy o víkendech a státních svátcích, jezdit sedmkrát denně ve dvouhodinovém taktu. První bude vyjíždět z Litoměřic horního nádraží v 7.14 a poslední z Chotiměře ve 20.08 hodin.

Jízdní řád Oparenského expresu pro rok 2024Zdroj: se svolením AŽD PrahaLinku T4 hojně využívají jak pěší turisté, tak i cyklisté. V okolí trati totiž čeká mnoho zajímavých cílů. „Mohou se projít či projet lučinatým, lesnatým a místy i skalnatým Oparenským údolím podél Milešovského potoka nebo zavítat na zříceninu hradu Oparno, rozhlednu Radejčín, vrchol Milešovku či horu Lovoš. Během cesty modernizovanými motorovými jednotkami RegioSprinter si cestující mohou zdarma dopřát kávu nebo čaj, případně si zakoupit drobné občerstvení,“ vypočítal mluvčí AŽD Jiří Dlabaja.

„Oparenský expres se za dobu své existence stal mezi cestujícími velmi oblíbeným. Turisté linkou T4 rádi jezdí za malebnou krajinou Českého středohoří. Jsme připraveni také na cyklisty a rodiny s kočárky. A protože v našich jednotkách nechybí ani Wi-Fi, mohou si cestující během cesty naplánovat v mobilních telefonech turistické či cyklistické trasy nebo si najít zajímavé cíle výletu,“ doplnil mluvčí.

Po železniční trati z Lovosic do Chotiměře nejezdil vlak od sesuvu půdy v červnu 2013 až do dubna roku 2020, kdy Ústecký kraj na léto a podzim zapojil provozuschopnou část tratě do režimu sezonních turistických linek Dopravy Ústeckého kraje coby linku T4. Dopravu zde zajišťuje společnost AŽD.

Místo sesuvu půdy za Chotiměří čeká na nákladnou opravu.

