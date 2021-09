„Nové soupravy nabízejí modernější a uživatelsky příjemnější prostor a díky své nízkopodlažnosti umožňují lepší přístup cestujícím se zdravotním handicapem, s kočárky a jízdními koly. Podvozkový pojezd vozidla navíc lépe absorbuje nerovnosti kolejiště a tím zásadně zlepšuje jízdní komfort,“ popsal náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Jiří Ješeta.

S novými RegioSpidery se cestující na lince U11 už setkávali v úseku z Postoloprt do Loun. Po ukončení letní výluky mezi Louny a Libochovicemi budou nyní tyto soupravy jezdit v celé délce linky z Postoloprt až do České Lípy. Provoz linky aktuálně zajistí celkem čtyři vozy společně se čtyřmi soupravami řady 814 RegioNova. Motoráky zatím zůstanou v původním laku německého dopravce.

Na železniční trať mezi Postoloprty a Českou Lípou vyjely 23. září v rámci linky U11 nové motoráky řady 841.2 Stadler RegioShuttle RS1.Zdroj: Deník/Michaela Rozsypalová

Počet jednotek Stadler RS1 vyrobených v roce 1997 chtějí České dráhy na této lince postupně zvyšovat a v budoucnu jimi nahradit současné RegioNovy.

„Od německého dopravce jsme zakoupili celkem 22 těchto souprav a máme v plánu jejich velkou modernizaci. V rámci ní budou tyto vlaky vybaveny klimatizací, elektrickými zásuvkami a Wi-Fi připojením. Upraven bude audiovizuální informační systém a dojde i k přečalounění sedaček a přelakování skříní vozidel,“ doplnil Jiří Ješeta.

Kromě Ústeckého kraje by měla tato vozidla už brzy jezdit také ve Středočeském kraji na tratích z Kralup nad Vltavou do Loun a do Velvar. Během roku 2023 je dráhy chtějí nasadit také v Pardubickém kraji.