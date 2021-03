Emil Sedláček z Kytlic na Děčínsku jezdí za většími nákupy do pár kilometrů vzdálené České Kamenice, která je také v děčínském okrese. Pokud tam chce jezdit na nákupy i nadále a přitom neporušit žádná vládní nařízení, najede si při jedné cestě tam a zpět deset kilometrů. Nejkratší cesta údolím řeky Kamenice totiž na jednom místě vstupuje do českolipského okresu.

„Musel bych jet přes Křížový buk, což jsme si už vyzkoušeli, když se opravovala část silnice. Naštěstí je už pryč sníh, protože tuto objízdnou silnici v zimě neudržují,“ popisuje Sedláček a doufá, že policisté budou mít pro jeho cesty na nákup do České Kamenice pochopení.

Volnočasové aktivity jsou možné jen na katastru domovské obce. V nedalekých Markvarticích tak lidé mířící do místního kostela svatého Martina musí jen pěšky.

Jediná příjezdová cesta ke svatostánku totiž vede přes sousední vesnici Veselé, která na Markvartice přímo navazuje. V této obci musí být opatrní také obyvatelé jedné bezejmenné ulice odbočující od hlavního průtahu, hranice mezi Veselým a Markvarticemi totiž prochází jejím středem.

Nákupy zkomplikovala vláda také Walteru Oberländerovi z Louček u Verneřic na Děčínsku. Zatímco minulý týden si mohl zajet například k řezníkovi do Úštěku na Litoměřicku, který je vzdálen od Louček asi 14 kilometrů, podle nových pravidel tam už nesmí. Zapomenout může dočasně i na nákupy v České Lípě, která je pro něj blíže než Děčín. „Je to proti logice snahy zmenšit pohyb lidí. K řezníkovi přes kopec nemohu, ale například do Šluknova 65 kilometrů ano,“ stěžuje si Oberländer.

Pro některé ale může být současné omezení příležitostí z něj vykřesat co nejvíc dobrého. O to se nyní snaží ve Františkově nad Ploučnicí, kde se každoročně zapojují do akce Ukliďme Česko, která se letos nejspíše nebude konat. „Napadlo mne spojit dobré s užitečným a v rámci omezení volného pohybu pomoci přírodě při poznávání katastru obce úklidem,“ říká františkovský starosta Libor Bzura, který na Facebooku obce vytvořil událost. Jejím cílem je motivovat lidi při procházkách, aby sbírali odpadky. Do pondělního odpoledne se k ní přihlásila už dvacítka lidí.

Nejčerstvější vládní omezení zasáhla také turisty. Ti často míří například na Děčínský Sněžník. Tento výlet ale není od pondělního rána určen turistům z Děčína, část stolové hory včetně rozhledny a i velké části přístupových cest totiž leží v katastru sousedního Jílového. Děčínským se ale nabízí pro vycházky řada jiných míst. Děčín totiž patří mezi rozlohou největší města v republice, má přibližně 1,5násobek rozlohy národního parku České Švýcarsko nebo pětinásobek rozlohy stejně lidnatých Teplic.

Obezřetní musí být turisté ale i na dalších místech v Ústeckém kraji, například na oblíbeném vycházkovém místě u jezera Milada. To spadá do katastru hned tří měst – kromě Ústí nad Labem také Chabařovic a Trmic. Přímo z krajského města, kterému patří východní část vodní plochy včetně pláží, ale podle mapy katastrálního úřadu i podle mapového serveru mapy.cz žádná cesta nevede. Vždy je nutné alespoň na několik metrů vstoupit do Trmic, jako u parkoviště u trmické pláže. K vodě je ale možné sejít z cesty vedoucí od Chabařovické ulice mimo upravené stezky.

Pozor na porušení vládních nařízení si budou muset dát také Chomutované mířící k Bandě. Její celá vodní plocha sice je v katastru Chomutova, východní břeh ale už náleží Otvicím.