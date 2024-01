Litoměřice, Terezín, Ústecký kraj i teď nedávno Lovosice. Tam všude se v posledních letech ozdobili novou vizuální identitou. Roudnice nad Labem nechce zůstat pozadu a novou grafiku shání také. Připravuje soutěž designérů.

Starobylé město Roudnice nad Labem a weby jeho organizací a služeb. Zatím nejsou graficky příliš jednotné, což má změnit nová vizuální identita. | Foto: Deník/Karel Pech/reprofoto

Do vizuální identity patří obvykle logo a soubor grafik včetně podrobných pravidel k jejich užití. Umí sjednotit například různé organizace města a ideálně se svým provedením, často vtipem, snadno zaryjí pozorovateli do paměti.

Město Roudnice nad Labem aktuálně připravuje ve spolupráci s organizací Czechdesign vyhlášení soutěže na vytvoření nového vizuálního stylu. „Zájemci z řad grafických designérů mohou svá portfolia zasílat do 9. února 2024, do 1. fáze soutěže bude vyzváno 5 účastníků,“ informuje Czechdesign. Výsledek by měl být znám do konce letošního roku.

V současnosti radnice nepoužívá jednotný vizuální styl ani logo. V hlavičce městského webu je pouze oficiální znak, další městské portály a prezentace služeb jsou navzájem zcela odlišné. To by měl vítězný návrh řešit.

„Roudnice nad Labem je moderním a rozvíjejícím se městem s bohatou historií. Jako takové se dnes kromě tradičních symbolů neobejde bez kvalitní vizuální identity. Takové, která jasně identifikuje jeho aktivity a zviditelní je. Vystihne charakter místa a ztotožní se s ní i jeho obyvatelé. Naše město nedefinuje jen několik dominant, ale i mnoho dalších kvalit, které z něj dělají příjemné místo pro život. Pokud chceme dále kultivovat veřejný prostor, musíme jít příkladem. Zadání organizace soutěže Czechdesignu je pro nás garancí toho, že Roudnice získá opravdu profesionální a nadčasový výsledek, díky kterému se nám to podaří,“ cituje organizátor soutěže místostarostu Richarda Červeného.

Roudnice je jedním z nejstarších českých měst. Okolí brodu přes Labe bylo podle poznatků archeologů osídleno už v pravěku. První písemné zprávy pak pocházejí z let 1167 a 1176. Sídlo je spojováno s významnými příběhy historie českého národa. Zejména díky nedaleké hoře Říp. Město samotné zaujme lobkowiczkým zámkem, rozhlednou, hláskou či kostelem Narození Panny Marie. A samozřejmě také rudným pramenem, který dal městu jméno a jeho vývěr dodnes najdeme pod klášterem augustiniánů, jen pár minut chůze od centrálního Karlova náměstí nedaleko řeky.

„Sjednocená vizuální identita se propíše jak do interních výstupů, tak do široké externí komunikace. Novou podobu získají například Roudnické noviny, sociální sítě města nebo prezentace klíčových příspěvkových organizací. Postupem času se sjednotí také tvorba plakátů a pozvánek na akce, což městu ušetří čas i peníze. V rámci dlouhodobé spolupráce s vítězným týmem je v plánu také proměna webů města nebo orientačního systému,“ popisuje zadání soutěže.

Soutěž na vizuální identitu pro Roudnici Podoba nové vizuální identity města Roudnice nad Labem vzejde z designérské soutěže pořádané organizací Czechdesign. Soutěž proběhne jako uzavřená, dvoufázová, neanonymní, do 1. fáze bude vyzváno 5 účastníků vybraných na základě odborného posouzení předložených portfolií. Soutěžní podmínky budou vyzvaným účastníkům zadány v březnu, výsledky soutěže zveřejníme do konce roku 2024. Všichni účastníci obdrží skicovné, autor vítězného návrhu následně získá zakázku na zpracování grafického manuálu a implementaci systému. Vítěze vybere porota složená z nezávislých odborníků a zástupců města Zdroj: Czechdesign.cz

Zdroj: Zdeněk Brynda a Antonín Nekolný