/ANKETA/ Zajímavé, super, bomba. Šílenost, návrhy dětí ze speciální školy. Nová vizuální identita Lovosic nechává málokoho klidným: jedni chválí nápad i odvahu, druzí se chytají za hlavu. Vedení města si však za grafickým zpracováním Studia Svéráz, které zvítězilo v soutěži na nový vizuální styl, stojí.

Lovosice mají novou vizuální identitu. | Video: Město Lovosice

Soutěž, která probíhala ve spolupráci s Czechdesignem formou otevřené výzvy, měla najít nový vizuální styl pro lovosickou radnici i městské instituce. Přihlásilo se do ní 27 grafiků a studií, z nichž vzešla trojici finalistů. Porotci poté jednomyslně vybrali návrh od Studia Svéráz.

Vítězný návrh vychází ze zlidovělého pořekadla „dlouhý jak Lovosice“. Autorky návrhu ze Studia Svéráz toto pořekadlo promítly do grafického ztvárnění jak samotného názvu města, tak i do dalších prvků. V návrzích tak můžeme vidět kromě loga Lovooosice i kiosek Lovooo café, pozvánku na Svatováclavskou pooooooooouť nebo starostovu vizitku s nápisem Staroooooosta.

„V designu často platí pravidlo: čím jednodušší výsledek, tím komplikovanější cesta k němu. Při tvorbě návrhu jsme testovaly spoustu možností a hledaly, jaké téma by bylo jasné, autentické a nedalo se zaměnit s okolními městy (například pokud bychom se soustředily jen na Labe nebo sport). Lehkost rčení „dlouhý jako Lovosice” nám vyšlo jako jednoduchý a praktický koncept, který může zastupovat v komunikaci města plno další témat a se kterým se může potenciálně ztotožnit každý. Mladý i starý, občan i turista,“ připomněla Eva Pokorná ze Studia Svéráz.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Jak u nových log a vizuálních identit bývá běžné, lidé se rozdělili do dvou táborů. „Za mě bomba! Protože konečně někoho napadlo vynést ven to, co celá republika dávno ví a hned si to spojí. Je to prostě dlouhý jak Lovosice,“ napsal například Tomáš Mühlbach. Další lidé chválí marketingový potenciál návrhu, neboť „Lovooosice budou nepřehlédnutelné“.

Pro řadu lidí, kteří se k novému vizuálu na Facebooku města vyjádřili, je však toto pojetí až příliš netradiční. „Gratuluju. Konečně něco hnusnějšího, než je náměstí,“ shrnul své dojmy například Olda Frieser. „To jsou návrhy dětí z normální nebo ze speciální školy? Za takovou šílenost jste někomu zaplatili?“ ptají se další diskutující.

Soutěž na nový 'look' Lovosic vyhrálo Studio Svéráz, které mimo jiné stojí i za vizuální identitou Litoměřic.Zdroj: se svolením Studia Svéráz

Lovosický starosta Vojtěch Krejčí přiznal, že reakce očekával ještě tvrdší. „Čekal jsem jich víc a odmítavější. Přeci jen je to něco hodně jiného. Část nás, tedy neodborné poroty, byla z některých návrhů trochu v rozpacích, ale odborná komise měla jasno a přesvědčila nás, abychom do tohoto návrhu šli,“ řekl Deníku starosta a dodal, že je s vítězným návrhem spokojený: „Chceme mít úřad více otevřený lidem a tento styl nám umožňuje komunikovat hodně hravou formou.“

Dalším krokem však podle něj bude vytvoření grafického manuálu, aby se město neprezentovalo příliš kreativně tam, kde se to nehodí. „Bude záležet na cílové skupině. V některých případech a na některých oficiálních dokumentech nebudeme psát Lovooosice, ale zvolíme konzervativnější přístup. Proměňujeme barvy, fonty, sazbu,“ předeslal Krejčí.

Sám se přitom nebrání ani tomu, že by měl na své vizitce napsáno Staroooooosta. „Proč ne, ta hravost ostatně vychází i z mojí nátury,“ dodal lovosický starosta.

Podle Evy Pokorné ze Studia Svéráz je kritika součástí představování čehokoliv nového. „Je to jako kdybychom měly navrhnout jednotný kus oblečení pro všechny Lovosičany a snažit se trefit do vkusu všech, to samozřejmě nelze. Úkolem vizuální identity není zajistit stoprocentní líbivost vizuální identity, ale funkčnost. Aby veřejnost díky jednotné vizuální komunikaci poznala, co ji město/radnice potřebuje sdělit. Aby byla srozumitelná, jasná, snadno identifikovatelná a praktická pro použití. Všechny tyto vlastnosti se nám podařilo do značky i vizuálního stylu propsat a ukáže čas, jak se v praxi osvědčí,“ vysvětlila Pokorná.

Soutěž realizovaná ve spolupráci s Czechdesignem, jehož součástí byla mediální propagace soutěže a rešerše odborných designérů a porotců, stála 70 tisíc korun bez DPH. Samotná zakázka na novou vizuální identitu pak měla pro všechny soutěžící jednotnou výši 247 tisíc bez DPH.

