Vítězství je pro mě satisfakcí za náročnou práci starosty, říká senátor Chlupáč

Litoměřice /ROZHOVOR/ - Volební štáb vítěze senátních voleb v litoměřickém obvodu, starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče (ODS), zasedal v místní Kavárně s párou.

Volební štáb ODS v Litoměřicích při sčítání výsledků druhého kola senátních voleb a vítěz Ladislav ChlupáčFoto: Deník/Karel Pech

Jak hodnotíte svůj volební výsledek, tedy 56,40 procenta, díky kterým jste zvítězil?

Mám z něj velkou radost. Chci poděkovat všem lidem, kteří mi dali hlas a tím i důvěru, i spolupracovníkům, kteří mi pomohli v kampani. Je to pro mě velký úspěch a završení dlouholeté práce ve veřejné správě. Zároveň i závazek.

Čekal jste tento výsledek, nebo vás protikandidát překvapil svým úspěchem u tisíců dalších voličů?

Jako bývalý sportovec jsem vždy nastupoval na hřiště s tím, že jdu vyhrát, což mi zůstalo, nicméně vím, že v politice to může být často jinak. Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát a myslím si, že i můj protikandidát v druhém kole dosáhl poměrně slušného výsledku.

Už jste si s panem Štěrbou psali nebo volali?

Zatím jsem se nedostal k telefonu, ale od kolegy už vím, že nám k výsledku blahopřál.

Platí, že teď po skončení senátek se ODS vrhne do vyjednávání o sestavení koalice v litoměřickém zastupitelstvu, kde jste získali nejvíc mandátů?

Ano, řekli jsme, že nejdříve dokončíme druhé kolo senátních voleb a poté se pustíme do vyjednávání. Během příštího týdne by o koalici mělo být jasno.

Co z úkolů, které jste si stanovil pro senátorskou práci, by mohlo přijít první na řadu?

Úkolů je hodně a nedá se jmenovat jen jedna nebo dvě priority. Nicméně pro mě je hodně zavazující, že ke kandidatuře do Senátu mě vyzvali starostové a starostky z obcí, se kterými už 16 let spolupracuji. Jedny z mých prvních kroků tak povedou na úřady i v těch nejmenších obcích. Chci si vyslechnout momentální problémy kolegů a bude mě zajímat, s čím by potřebovali pomoct. Obecně chci, aby byl potvrzen význam Senátu jako protiváhy převaze v Poslanecké sněmovně, že tedy bude ochranou demokratických zásad a postupů. A důležitou věcí jsou zákony. Jako starosta vím, co za problémy nám způsobuje špatně připravený nebo ukvapený zákon. Dopadá nejdřív na radnici a pak na lidi, kteří žijí v daném městě nebo obci. Chtěl bych se podílet na rušení a zjednodušování některých zákonů. I renomovaný právník neumí někdy srozumitelně daný zákon vysvětlit, a to je špatně. Zákony musí být pro lidi, a ne proti nim.

Vnímáte své vítězství v rámci širšího úspěchu ODS v senátních volbách?

Určitě, celkový výsledek strany v nich je velice dobrý. ODS byla kdysi takřka úplně na dně, pak se oddělili lidé, kteří do ní vstoupili jen proto, aby z toho měli osobní prospěch, a neuvědomili si, že politika je služba pro lidi. Dlouholetá trpělivá práce i změna ve vedení strany nám hodně pomohla. ODS dokázala přesvědčit lidi, že to skutečně myslí vážně. Nejhorší je, když lidé mění kabáty podle toho, jak se které straně daří, a kandidují za kohokoli, jen aby byli úspěšní. To se myslím v ODS v Litoměřicích neděje.

Při předvolební kampani jste absolvoval řadu cest po Litoměřicku, Podřipsku i Slánsku. Co vás na nich zaskočilo?

Spíš byl zaskočen můj řidič, že takřka v každé druhé obci mě někdo znal, nebo já jeho. Překvapily mě rozdíly hlavně na Slánsku, kde jsou krásné obce jako Královice nebo Zichovec a mnoho dalších. A pak jsou obce, které potřebují hodně investovat do oprav, údržby a obnovy. Bude třeba hodně zapracovat na dopravní obsluze, do spousty obcí nevedou koleje a autobus tam zajíždí třeba jen dvakrát za den. Někde vůbec nejsou hospody nebo jsou přes den zavřené. Největší problém našeho obvodu je, že je tu obrovské množství obcí, navíc hlavně zemědělských. Je tu hodně hustá síť komunikací, které bude třeba opravit. Práce bude hodně a mým cílem je pomoci i těm nejmenším obcím.

Ve volebním štábu L. Chlupáče při sčítání výsledků druhého kola. Foto: Deník/Karel Pech

Jaká byla atmosféra ve vašem volebním štábu při sledování průběžných výsledků druhého kola senátních voleb? Kdo tu byl?

Setkali se tu lidé z ODS, ale i z úřadu, se kterými již roky spolupracuji, a podporovatelé. Někteří tu seděli už do 14 hodin, já mezitím ještě plnil běžné povinnosti starosty. Byl jsem na krajské výstavě psů na Zahradě Čech, takže jsem přijel až po 15. hodině, kdy už bylo prakticky rozhodnuto. Netušil jsem, že počítání půjde tak rychle. Atmosféra je skvělá, pro nás je to už třetí významný úspěch v řadě. Prvním bylo zvolení našeho člena a předsedy regionálního sdružení Karla Krejzy do Poslanecké sněmovny, druhým výsledek v komunálních volbách a třetím výsledek senátek.

Která z prvních blahopřání vás nejvíc potěšila?

Největším dárkem je pro mě samotný výsledek, a jak jsem řekl, ještě jsem se nedostal k telefonu. Samozřejmě gratulací bylo hodně a moc za ně děkuji. Myslím si skutečně, že největším, a dá se říct životním dárkem pro mě je samotné vítězství. Je určitou satisfakcí za velmi náročnou 16letou práci starosty města. Výsledek senátních voleb je to největší ohodnocení, kterého se mi mohlo dostat, a mám z něj obrovskou radost.

A nemáte teď trochu obavu z dvojnásobné zátěže, z pozicí senátora i starosty?

Já s tím vůbec nemám problém. Jako starosta jsem v denním kontaktu s lidmi, tím pádem vím, co je tíží a co by bylo dobré prosazovat v Parlamentu. Vím i to, co znamená špatný zákon a jeho dopad nejen na radnici, ale také na lidi. I já sám cítím, že je třeba demokracii ošetřovat, piplat si ji. Demokracie není samozřejmost. V současnosti stát vytváří zákony nebo opatření, které do určité míry lidi špízují, komplikují jim a znepříjemňují život. Tam je myslím ještě hodně práce. Je třeba se vracet k podstatě parlamentní demokracie, která se vyvíjela dlouho a na které má velkou zásluhu náš první prezident T. G. Masaryk. Což říkám hlavně proto, že letos si připomínáme sto let od vzniku Československa.