Vítězná ODS si může v Litoměřicích partnery do vlády města vybírat

Litoměřice - Radnice se v základech neotřese. Jasněji o vedení města bude po skončení senátek.

Vítěz voleb ODS oproti výsledkům před čtyřmi lety posílil. S devíti mandáty, které získal, může sestavit koalici s osvědčenými partnery. A to i když se do zastupitelstva dva z těch minulých nedostali. Pouze se Sportem a zdraví a Severočechy by ale ODS měla jen křehkou většinu jednoho hlasu.

Na otázku, zda půjde ODS do party ještě s třetími Zelenými s Piráty, zatím není odpověď. Stejně jako na to, jestli je reálná velká koalice s druhým ANO, které získalo sedm mandátů, tedy stejně jako má dosud. „S oficiálními jednáními chceme začít až po skončení druhého kola senátních voleb,“ informuje lídr ODS, starosta Ladislav Chlupáč a zároveň postupující kandidát na senátora.

Že případnému jednání s ODS stojí v cestě pokračující senátky, je jasné i Tomáši Sarnovskému z ANO. „U stolu by s lídrem ODS totiž musel zasednout i jeho protikandidát na senátora, náš Ondřej Štěrba.“

ANO by se jednání o velké koalici nebránilo. Protože však předchozí partneři ODS deklarovali opětovnou podporu už před volbami a dohromady dají potřebných 14 hlasů, počítá jako s reálnější variantou, že zůstane v opozici. „Už jsem v litoměřické politice přes pět let a dokážu odhadnout, jak se kdo zachová. Opozice je pro nás téměř jistá,“ míní Sarnovský.

Jedním ze současných partnerů ODS, kteří obhájili dva posty v zastupitelstvu a přidali jeden navíc, jsou Severočeši. „ODS nám volala už v sobotu. Potvrdili jsme, že jsme opět připraveni s ní spolupracovat,“ prozrazuje lídr sdružení a radní Lukas Wünsch.

Místo v koalici chce opět i Sport a zdraví. „S ODS jsme na radnici spolupracovali a už před volbami jsme říkali, že jsme připraveni tuto spolupráci zopakovat,“ říká lídr sdružení Václav Červín, který je stávajícím místostarostou města. „Po volbách jsme si to potvrdili, finální dohoda ale přijde později.“

Připraveni jednat

Silnější než každý z postupujících partnerů ODS vyšli z voleb Zelení s Piráty, získali celkem čtyři mandáty. S novými Piráty by se ODS musela oťukat, Zelené dobře zná z jejich opoziční role. „Už před volbami jsme avizovali všem kromě KSČM a SPD, že jsme připraveni jednat o spolupráci,“ uvádějí Lenka Simerská za Zelené s Alešem Stibalem za Piráty a dodávají, že by rádi docílili důstojného podílu na vedení města odpovídajícímu jejich volebnímu výsledku. „Chceme mít možnost prosazovat náš program, chceme otevřenou jasně definovanou hru. Jsme proti pokračování skryté podpory koalice pomocí pozic obsazených lidmi z KSČM.“

Ani role, jakou bude v zastupitelstvu KSČM hrát další čtyři roky, zatím zjevná není. Po volbách oslabila, z tří mandátů jí zbyly jen dva. „Budeme usilovat o racionální jednání včetně toho o našich prioritách,“ říká lídr KSČM Jaroslav Růžička s tím, že i tyto priority budou podstatné ve vyjednávání s dalšími subjekty před ustavujícím zastupitelstvem.