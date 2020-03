Těžkosti kvůli pandemii. Ty teď kromě „domácích“ čekají také řadu Čechů, kteří žijí a pracují v zahraničí. Rodilý Ústečan Vít Lukáš, který řídí marketingovou společnost v Manile, přes víkend doslova uvázl v Čechách. A to kvůli opatření, která kvůli koronaviru zavedli na Filipínách. Její metropoli utěsnili, nesmí se tam ani z žádného míst Filipín. Cizincům ze zemí s přenosem koronaviru na Filipíny zakázali vstup. Teď je Ústečan 10 tisíc kilometrů daleko od svého pracoviště. Jedině on tam přitom jako ředitel firmy může řešit peníze a administrativu. „Doufám, že to všechno brzo přestane a vrátí se do normálních kolejí,“ věří Lukáš.

Uvázl jste v Čechách. Proč jste se sem z Manily vlastně vypravil?

Přilétl jsem na několik dní. Jako každý rok v březnu, kdy si tu zařizuji daně, sociální a zdravotní pojištění. Koupil jsem si letenku zpět tak, že jsem měl odlétat v sobotu ráno z Prahy a do Manily se dostat v neděli ráno.

Ale nakonec jste neodjel, proč?

Filipíny ve čtvrtek večer oznámily, že od 15. března zavírají Manilu. Je tam nejvíc kauz spojených s koronavirem v zemi a chtějí tím asi zabránit rozšíření nákazy na další ostrovy. Známí mi říkali, že u města staví armádní checkpointy a celá 25milionová metropole bude skutečně úplně uzavřená. Bude tam i zákaz nočního vycházení. Hlavní důvod ale je, že Filipínci zakázali do země vstup občanům zemí, kde došlo k lokálnímu přenosu koronaviru. To se týká ČR, ale i většiny evropských zemí nebo USA.

Přestup hranic u nás opatřili spoustou výjimek. Ve Filipínách ne?

Do zavřené Manily sice paradoxně od neděle nebudou létat domácí lety, ale mezinárodní ano. Mohou se však vrátit jen Filipínci diplomaté, rodinní příslušníci Filipínců a trvalí rezidenti. V tom je kámen úrazu, já mám jen dlouhodobé pracovní vízum. V pátek večer mi z filipínské ambasády napsali, že mě s tímto vízem na Filipíny nepustí.

46letý Vít Lukáš ve Filipínách žije tři roky. Předtím žil v Ústí nad Labem a působil zde jako novinář.

Kolik nakažených je teď ve Filipínách?

V celé zemi je oficiálně méně nemocných než v ČR. Ale já osobně si myslím, že jich je ve skutečnosti víc, jenom se nepodchytili. Za zdravotní péči se tam totiž platí. Mnoho Filipínců se zdravotními problémy proto k doktorovi nejde. Navíc tam v herním průmyslu pracují tisíce Číňanů, takže je velká pravděpodobnost, že koronavirus mohli už dávno přivézt, ještě než jim zakázali vstup. Třetí největší město na Filipínách Davao uzavřeli už dřív, aby tam někdo nákazu nezavlekl.

Napadlo vás to „risknout“ a do Manily letět?

Do té doby, než jsem na poslední chvíli dostal vyrozumění z ambasády, jsem o tom uvažoval. Vystavil bych se ale velkému riziku, že by mi tam imigrační úředník řekl, ať se na místě otočím. Musel bych si koupit zpáteční letenku do Evropy, nejspíš za hodně draho. A protože na Filipíny se létá přes rizikové oblasti jako Německo a Tchaj-wan, možná by mě hned po návratu poslali do karantény.

Uvázl jste tedy v Čechách. Co to pro vás znamená?

Obrovské komplikace. V Ústí mám sice byt, ale na Filipínách vedu firmu a zaměstnance. Nemají tam nic jako internetové bankovnictví. Všechno řeší penězi cash nebo šeky. A jediný, kdo ve firmě může manipulovat penězi nebo podepisovat šeky, jsem jako ředitel já. Řeším tedy složitý problém, jak zaměstnancům zaplatit výplaty, jak na firemní účet dostat peníze, aby se zaplatil nájem kanceláře. Každý měsíc musím podepisovat výkazy k daním a mnoho dalšího. A to teď dělat nemohu.

Víte o nějakém podobném případu?

Psal jsem si s Čechy, kteří byli v podobné situaci. Vyřešili to tak, že si na poslední chvíli přebookovali letenku a do Manily se dostali už v sobotu večer.

V Čechách jste neplánoval být víc než týden, teď tu zůstanete nejspíš daleko déle. Máte s sebou dost věcí?

Ve Filipínách je celoročně teplo. Zimní věci jsem si tam z Čech nikdy nebral. Oblečení tedy naštěstí nebudu muset řešit, pokud se to neprotáhne do léta. V Manile mám ale část svých peněz.

Reagují Filipínci na pandemii jinak než Češi?

Když přišla první vlna epidemie v Číně, Filipínci ihned začali „plašit“ s rouškami. Okamžitě nebyly, odhadem polovina lidí v nich začala i chodit. Vlastně nebyly už před epidemií, protože v polovině ledna nedaleko Manily vybuchla sopka a ve městě byl sopečný prach. Lidé je kvůli tomu vykoupili. Pak se objevily, ale kvůli koronaviru hned zmizely. Přispěl k tomu i fakt, že na Filipínách byl první případ úmrtí na COVID-19 mimo Čínu. Šlo o Číňana žijícího na Filipínách. Pak se dlouho nic nedělo, v rouškách chodila odhadem jen desetina lidí. Nedávno se ale začaly objevovat případy v Manile a jejím souměstí. Myslím si, že teď tam lidé s rouškami začnou chodit masově.

Vy byste si ji bral také, kdybyste tam teď byl?

V Manile roušku někdy nosím. Ale to když jezdím na motorce, protože ve městě jsou obrovské exhalace. Pro mě je to ochrana před prachem, v Asii se před ním takto lidé brání běžně. Tak to je, i když je někdo lehce nemocný a jde do práce. Nechce nakazit kolegy. Nejde ale o ty lepší roušky i na obranu před nákazou, ale o ty klasické. Já ji mám na motorku trochu lepší s výměnnými filtry. Ale pořád to je jen protiprachová rouška.

Jak to vypadalo během vašeho letu sem? Cestovali lidé s rouškou?

Na tchajwanském letišti, kde jsem měl první přestup, měli roušky všichni zaměstnanci včetně obsluhy a zaměstnanců letištních obchodů. Většina cestujících Asiatů také. Byli nejspíš zodpovědnější i kvůli tomu, že v té době bylo ještě daleko víc případů v Asii. Jediní, kdo chodili bez roušky, byli běloši. Jestli se to ale rozšíří i na Západě, možná je začneme nosit také.

Co teď budete v Ústí dělat?

Budu sedět doma na zadku nebo si zkusím najít nějakou dočasnou práci. Musím počkat, až se to přežene. Měsíc to „přežiju“, kdyby to ale mělo být nějakých půl roku, tak nevím. S kamarády jsem v Manile navíc nedávno založil ještě start-up, který zatím nevydělává, a musíme do něj sypat peníze. Restrikce, které přicházejí, nejspíš vývoj firmy zbrzdí. Doufám, že to všechno brzo přestane a vrátí se do normálních kolejí.

Můžete si aspoň na později přebookovat koupenou letenku, kterou jste neprojel?

Pojištěný na storno jsem nebyl, o letenku jsem asi přišel. Zkoušel jsem opakovaně psát aerolinkám, zda to jde nějak vyřešit, nejlépe přebookováním letu na dobu, až se vše přežene. Zatím mi ale nikdo neodpověděl. Ale pokud to bude jen letenka, tak se svět nezboří. Přijít o víc bych však nechtěl.

Proč jste se vlastně v Manile rozhodl před třemi lety zakotvit?

Dlouhá léta jsem na Filipíny létal jako turista a později i hledal způsob, jak se v zemi uchytit. Když přišla příležitost založit byznys, chopil jsem ji za pačesy.

Co vás na Filipínách uhranulo?

Nemám rád zimu. Takže teplo. Ale je toho víc a nedokážu to přesně popsat, jsou to pocity. Na druhou stranu jsem tam za ty tři roky našel i řadu negativních věcí, které jsem jako turista nevnímal. Zatím ale nepřevážily nad těmi pozitivními. Nemám v plánu se natrvalo vrátit do Čech.

Jaké je tam teď počasí?

Před Vánocemi skončilo období dešťů. V lednu a únoru bylo nejchladněji, rozumějte mezi 25 a 30 stupni. Za čas začíná léto a nastanou horka.