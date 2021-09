„Já burčák nepřipravuji, pěstuji víno v několika osvědčených odrůdách ke klasickému zpracování. Můj vinohrad přečkal nápor poronospory a nyní se jen obávám deštivého počasí, které může způsobit popraskání bobulí a jejich hnilobu. Při posledním měření minulý týden dosáhl obsah cukru a kyselinek u Müllera Thurgau shodně 14 stupňů. Pokud bude příznivé počasí, očekávám, že cukernatost stoupne alespoň o tři stupně, což je signál pro začátek sklizně,“ uvedl vinař Bohuslav Schoř z Libkovic pod Řípem. Ten patří k nejúspěšnějším vinařům v Čechách, co se týká oceňování vín. Jeho sbírka medailí se naposled rozšířila v srpnu o cenu z Národní soutěže vín Vinařské oblasti Čechy a v kategorii růžových vín a klaretů pro Fratavu rosé 2020, české zemské víno.

Část burčáku, který ochutnají tuto sobotu návštěvníci litoměřického vinobraní, připravil vinařský nestor Vladimír Šuhájek. Hrozny z raných odrůd mu poskytl ze svého vinohradu pod Trnovany Radoslav Potůček. Ten hrozny sklízí od minulého týdne postupně, jak se upravuje cukernatost moštu. „U Solarisu jsme naměřili 22 stupňů, a to jsem úmyslně vybíral hrozny ze severní strany vinice. Loni jsem větší část úrody prodal větším vinařstvím, letos budu zkoušet zpracování hroznů ve vlastním vinařství, které mám vybaveno kompletní technologií,“ vysvětluje Potůček. Na vinohradu pěstuje pod ekologickým režimem zhruba deset moštových a na 50 stolních odrůd. „Pan Kraus z Mělníka, který mi dodal většinu sazenic, mě odrazoval, abych tak široký sortiment nezakládal, ale pro mě je to především radost. Tady mám například Moravský muškát křížený s rezistentem,“ ukazuje vinař na pěkný narostlý hrozen.

Příznivci burčáku se nemusejí obávat, že by jejich nápoj se zpožděním sklizně mohl chybět na slavnostech vína. „Naše Lobkowiczké zámecké vinařství připravilo pro roudnické vinobraní zhruba tisíc litrů burčáku z odrůdy Solaris, kterou pěstujeme na jednom hektaru. Jeho hrozny budeme postupně sklízet ještě tento týden,“ uvedla ředitelka vinařství Hana Líbalová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.