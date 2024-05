Několik desítek vín se ucházelo o titul Víno Ústeckého kraje. Třetí ročník soutěže vyvrcholil ve čtvrtek 2. května vyhlášením vítězů v Hradu Litoměřice.

Soutěž Víno Ústeckého kraje | Foto: se svolením MKZ Litoměřice

Odborná pětičlenná porota hodnotila produkty od dvanácti vinařství z Ústeckého kraje. Vybírala nejlepší bílá a červená vína vyrobená v regionu a z hroznů, majících původ právě v Ústeckém kraji. „První místo obsadily Ryzlink Rýnský a Svatovavřinecké víno z Žernoseckého vinařství,“ uvedla Aneta Břeňová z Městských kulturních zařízení Litoměřice (MKZ).

V kategorii bílých vín se jako absolutní šampion prosadil Ryzlink Rýnský, ročník 2022, pozdní sběr z Žernoseckého vinařství, který nejen že od poroty získal nejvyšší bodové hodnocení, ale i své místo obhájil v závěrečném rozstřelu. V kategorii červených vín pak zazářilo žernosecké Svatovavřinecké, ročník 2022, jakostní víno odrůdové.

„Pro místní vinaře představuje soutěž Víno Ústeckého kraje skvělou příležitost k prezentaci vín a zároveň soutěžení o ocenění. Tento rok jsme přidali novou kategorii, a to Červené víno Ústeckého kraje, což otevřelo dveře dalším soutěžícím a rozšířilo možnosti prezentace regionálních vín. Děkuji Ústeckému kraji za vloženou důvěru v organizovaní této akce, a také všem vinařům, kteří se do soutěže zapojili a doufám, že svá vína přihlásí i do příštího ročníku,“ sdělila ředitelka MKZ Michaela Mokrá.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 13. září na podzimním veletrhu Zahrada Čech.

„Další ročník soutěže Víno Ústeckého kraje je předběžně naplánován na 6. května 2025,“ prozradila Aneta Břeňová.