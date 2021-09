Tradičně nechyběl ani historický průvod obcí v čele se žernoseckým Bakchusem a s králem a královnou. Akci doplnilo také tradiční dražení obřích hroznů, večerní zábava a závěrečný ohňostroj u žernoseckého přívozu. Program začal už v pátek v podvečer a pokračoval po celou sobotu. Klasickou hromadnou dopravu, kterou lidé při cestě do Velkých Žernosek využívají, doplnila také kyvadlová doprava z Litoměřic. Konání Žernoseckého vinobraní se v obci obklopené vinicemi s malými přestávkami traduje už od skončení 2. světové války a patří mezi největší kulturní akce v regionu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.