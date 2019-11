Některé vinice zjara pomrzly, všem vinařům však víc škodilo sucho. Výnosy hroznů tak byly odvislé od polohy vinic, Žernosecké vinařství sklízelo i přes šest tun hroznů z hektaru. „Vlivem suchého počasí v posledních letech začínáme sklizeň dřív, letos to bylo už 20. srpna s odrůdou Solaris a končili jsme 1. října Ryzlinkem, tedy o 20 dní dřív než loni,“ uvedl ředitel vinařství František Kupsa.

Kvalitě moštu, hlavně tvorbě jeho aroma, neprospívají zejména teplé noci. „Sklizeň za tepla není ideální. Abychom to dohnali a měli co nejvíce krásných vín, musíme dávat větší pozornost práci s vínem ve sklepě. Daří se nám to, z nových odrůd slibuje kouzelné víno například odrůda Pinot Noir, výběr z hroznů,“ dodal Kupsa. Jeho vinařství od roku 2012 obnovuje vinice i rezistentními odrůdami a zkouší i neošlechtění, po dvou hektarech se Solarisem a Sauvignonem na stráních u Velkých Žernosek, chystá i výsadbu oblíbených Müllerů na stráni pod Lovošem. V současné době vinice hnojí a opravují oplocení, aby ztráty způsobené zvěří byly co nejnižší.

Dříve sklizeno mělo i Lobkowiczké zámecké vinařství v Roudnici nad Labem. „Nám pomrzly vinice s odrůdou Fratava na zhruba čtyřech hektarech. Sucho nás sice zasáhlo, ale ne v takové míře jako některé okolní vinaře. Poslední hrozny jsme přivezli k lisování 15. října, což je zhruba o dva týdny dřív než v loňském roce. Bílá vína jsou dokvašená a nyní jsou ve fázi školení, červená vína máme rovněž dokvašená a vylisovaná a zrají v dřevěných sudech,“ vysvětlila ředitelka vinařství Hana Líbalová. Firma se nevěnuje přípravě Svatomartinského vína, ale pro první košt ze skončené úrody už několik let nabízí mladé víno, letos to byl stejně jako loni Müller Thurgau, polosuchý.

Lobkowiczké vinařství hospodaří na necelých 66 hektarech vinic, 2,5 hektaru má připravených k výsadbě na jaro příštího roku ve viniční trati Sovice. „Odrůdou Sylvánské zelené, která k našemu vinařství neodmyslitelně patří, chceme posílit zastoupení bílými odrůdami. Až dosud byl poměr mezi modrými a bílými víny vcelku vyrovnaný. Už pět let připravujeme sekty ve dvou druzích, bílý brut z odrůdy Ryzlink rýnský a červený sec z odrůdy Pinot Noir. Zřejmě se nám v nabídce objeví i víno polosladké Ryzlink rýnský, výběr z hroznů ročník 2018. Nebude to zřejmě do Vánoc, spíše v první polovině příštího roku,“ doplnila ředitelka Líbalová.

V současné době obhospodařuje vinice v regionu Litoměřicka, který je rozdělen na vinařské podoblasti Litoměřickou a Mělnickou, několik desítek oficiálních pěstitelů vína, ale statistika se rychle mění. Své postavení v něm mají vinařské obce, města Roudnice nad Labem a Úštěk založila malé vinice přímo ve svých historických centrech. Nové vinice vznikají v posledních letech na dosud křovisky zarostlých stráních pod Radobýlem. Posledním počinem je nový šestihektarový vinohrad, který po meruňkovém sadu pod Trnovany založil Radoslav Potůček. Na radu mělnického šlechtitele Viléma Krause, který vinaři dodal nejvíc sazenic, vyrostla v kraji unikátní vinice s osmi interspecifickými Piwi odrůdami, jež jsou rezistentní vůči houbovým chorobám a lépe odolávají i mrazu.

„Tyto odrůdy pěstované v bioprodukci jsou bujně rostoucí, na pohled velmi zdravé, a to i při letošních tropických vedrech. Nepoužívám žádnou chemii a na pozemku nemám ani vodu, révu jsem pouze třikrát okopával a pětkrát plečkoval. Měl jsem radost z první úrody, jen odrůda Solaris vydala zhruba 2,2 tuny hroznů,“ poznamenal Potůček.