Po nově zoraném poli jezdí sázecí stroj tažený mohutným traktorem, který nahradí obrovské množství lidské práce. Zatímco v minulosti se jednotlivé sazenice sázely buď ručně pomocí vrtáku, který do zeminy vyhloubil jamku, nebo hydrovrtáku, kde díru udělal tlak vody, v tomto případě 5 600 sazenic, jednu za druhou sázel stoj. „Hotovo by mělo být během šesti hodin,“ říkal majitel Rodinného vinařství Pod Třešňovkou Dalibor Mikulenka. Nad hlínou se line pravidelné klapání a každých pár vteřin se v zemi usadí nová sazenice révy vinné. Ze sázených rostlinek bylo 3 600 odrůdy muškát moravský, zbytek připadal na rulandské bílé. Na sázení se podílelo Mělnické vinařství Kraus.

Za sázecím strojem jde vinař a kontroluje, zdali je všechno v pořádku. Zejména pečlivě dbá na to, aby nedošlo k pomíchání jednotlivých odrůd. Vysazení různých odrůd do jednoho řádku, to je noční můra každého vinaře.

„Investice do téhle vinice byla zhruba 1,3 milionu, jedna hlava (sazenice vína) stojí 56 korun,“ říká vinař Dalibor Mikulenka. Něco stojí i 600 metrů oplocení, neboť areál je nutné chránit před prasaty, která by byla schopna sazenice vyrýt, a později před srnčí zvěří, která by poškodila rašící révu. V minulosti už na tomto místě vinice byla, ale bylo nutno ji zcela vyklučit. Příkladem je sousední areál zanedbané a zarostlé vinice.

„Areál máme pronajatý od roku 2018 na 25 let. Původní vinici a křoviny bylo nutno úplně vyklučit. Následovalo zaorání zeleného hnojiva, protože naše víno bude v biorežimu,“ dodala podrobnosti manažerka vinařství Petra Mikulenková Handlířová. „Když je potřeba, musí se zapojit i členové rodiny,“ komentoval to s úsměvem její syn David Handlíř. „Možná to zní divně, ale nejsou kvalitní a spolehliví lidé na práci, běžně najímáme brigádníky,“ potvrdil vinař Mikulenka, který ještě noc před sadbou zkracoval u jednotlivých sazenic kořeny na ideální délku.

Víno z první, takzvané panenské sklizně, dá vinice až za několik let. Nejprve se sazenice musí uchytit. Na jeho kvalitě se podepisuje nejen kvalita půdy, která v biorežimu musí být udržována dlouhodobě, ale i srážky v jednotlivých letech. „Žádný seriozní vinař dopředu neřekne, jak kvalitní a kolik vína nakonec vinice poskytne. Na to je ve hře příliš mnoho proměnných,“ konstatoval vinař Mikulenka.

Co je MOPR

„Někteří zákazníci chtějí mopr, jiní muškát moravský. A přitom jde o jednu a tutéž odrůdu,“ vysvětlil vinař Mikulenka dvojí pojmenování téhož. MOPR byla pracovní zkratka pro šlechtění dnes již tradiční moravské aromatické odrůdy – muškát moravský. Zkratka vznikla z názvu odrůd, které byly použity při křížení: Muškát Ottonel a PRachttraube. Jedná se o bílé víno světle žluté barvy, které názvem odkazuje na svou jemnou muškátovou vůni. Vyšlechtil ho V. Křivánek ve Šlechtitelské stanici v Polešovicích a do Státní odrůdové knihy bylo zapsáno v roce 1987.