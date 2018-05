Vinen, zní verdikt o pilotovi, jenž přeťal dráty

Litoměřice - Sportovní letec, který přeťal dráty elektrického vedení u Křešic, byl odsouzený za hrubou nedbalost.

Rozčarování a pocit nespravedlnosti. S takovými pocity opouštěl ve středu okresní město 53letý sportovní pilot Jaroslav Havlátko z Prahy. Odsouzen tu byl za to, že z hrubé nedbalosti poškodil obecně prospěšné zařízení. Před dvěma lety totiž kvůli nízké letové hladině propůjčeného stroje zpřetrhal dráty elektrického vedení nad Labem u Křešic. Tisíce domácností v okolí i přádelna Schoeller byly bez proudu.

Podle svědků události z 20. dubna 2016 dráty spadly do řeky i na silnici a šly z nich elektrické výboje. Naštěstí se však nikomu nic nestalo. Pilot si prý nacvičoval manévr nouzového přistání. „I v případě nácviku byl velmi nízko zbytečně dlouho,“ uvedl ve svém rozhodnutí předseda okresního soudu Miroslav Kureš.

Podle obhajoby však pilot dle regulí pro sportovní létání neudělal žádnou chybu a obžaloba nebyla postavena na důkazech, ale pouze na domněnkách státního zástupce.

Letec se hájil tím, že toto elektrické vedení nevyznačují letecké mapy, a hlavně není dostatečně viditelné. „Proč jste si místo předtím neproletěl?“ nechápal Kureš a dodal, že sloupy v místě jsou viditelné i z fotografie. Když pilot letěl, měl je přímo před sebou a přítomnost zařízení signalizoval i blízký komín.

Obhajoba poukázala na to, že samotný proces je pro jejího klienta dostatečný trest, a k soudu Havlátko přišel vybaven několika dobrozdáními. O velké zodpovědnosti se zmínil také jeho zaměstnavatel. „Velmi opatrný pilot, který se pečlivě připravoval na každý let,“ popsal ho letecký instruktor z Panenského Týnce.

„Věřím, že obžalovaný je takový, ale tady se zachoval proti všem svým údajným kvalitám. Byla to hrubá nedbalost jak malovaná,“ řekl státní zástupce Jan Jakovec. „Kdyby se při nehodě něco někomu stalo, o letcově vině by nebylo sporu.“

Soud Havlátkovi ještě před verdiktem nabízel dohodu o narovnání. „Rozum mi velí, abych přijal a měl to z krku. Protivil bych se tím však hodnotám, které zastávám,“ nepřijal Havlátko.

Trest 80 tisíc korun s alternativou 4 měsíců odnětí svobody, navíc bez uplatnění zákazu činnosti, jsou pro pražského ekonoma nejspíš zanedbatelným trestem. Vinu však odmítá a proti nepravomocnému rozsudku se pravděpodobně odvolá.

Ještě před rozhodnutím soudu letec proklamoval, že ať už to dopadne jakkoli, rád by se spolupodílel na výrazném označení elektrického vedení u Křešic, aby se podobná nehoda neopakovala. To ale není nic jednoduchého. „Musí se i na několik dní vypnout celá linka vedení. Vodiče se musí stáhnout a pak se znovu natahují i lodí,“ upozorňuje mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová s tím, že další variantou je osazování za pomoci vrtulníku.

Vedení Havlátkovy obhajoby Holingerovou překvapilo. „Jeho advokát v jednání s námi nikdy nepoužil argumentaci špatné viditelnosti našeho vedení, naopak od počátku přiznával svou vinu a pochybení,“ říká mluvčí ČEZ.