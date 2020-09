Dalibor Mikulenko začal s vinařením v roce 1993, kdy vysadil 350 keřů na viničce v Podviní. Před deseti lety založil s manželkou Petrou ve Velkých Žernosekách rodinné vinařství. Na počátku zakoupil jeden hektar vinice přímo nad obcí a nyní si pronajal sedm hektarů od fyzických osob.

„Letos z této plochy vyklučujeme 1,2 hektaru vinice starší půl století na Labské stráni, kde se réva pěstovala na závěsu ve vysokém vedení, v nemoderním širokém sponu, kde sazenice byly od sebe až 1,3 metru,“ popsal vinař. Podle něj to odpovídalo tehdejším technickým možnostem obhospodařování.

Jak obnova probíhá? „Při klučení vinice máme za sebou vytahání betonových sloupků a odstranění drátěných konstrukcí. Kmen starých sazenic se uřízne 10 centimetrů nad zemí a porost je třeba zlikvidovat nejlépe spálením, stejně jako kořenový systém, který se vyorá do hloubky 70 cm. Vyklučení jednoho hektaru vinice je nákladné, pohybuje se kolem milionu korun, jen nutné oplocení stojí zhruba 200 tisíc korun,“ vysvětlil Mikulenko.

Ještě do zimy je třeba terén upravit a zasít na něm první travní směsku. „Ta jako zelené hnojení pomůže půdu oživit a odstranit z ní zátěž z dřívějšího chemického ošetřování,“ doplnila manžela Petra Mikulenková.

„Osev, mulčování a zaorávání zelené hmoty budeme na základě rozborů opakovat nejméně dvakrát. Plochu, obdobně jako už stávající jeden hektar vinice, totiž chceme mít uznanou pro biohospodaření,“ dodala.

Mikulenkovi chtějí do vyklučené vinice vysadit některou z osvědčených modrých odrůd, z jejichž moštu připraví likérové víno. S jeho výrobou mají už sedmiletou zkušenost. „Je nám smutno, že se letos nemůžeme podílet na Žernoseckém vinobraní. Věřím, že příznivci lahodného moku přijmou pozvánku na Žernosecký burčák v sobotu 26. září, degustaci u nás už od pátku zpestří koncertem čtyři kapely,“ připomněl Mikulenko.

Vznikla řada malých vinařství

V Litoměřické i Mělnické vinařské podoblasti, do které spadá Podřipsko, vznikla v posledních deseti letech řada malých vinařství, na jejichž vzniku se technicky, sazenicemi a radou podílelo Mělnické vinařství Kraus. „V Česku, ale i na Slovensku každý rok nově vysazuje nebo obnovujeme na 100 hektarů vinic, v Litoměřické podoblasti to bývá 15 až 20 hektarů. Často se vracíme na plochy v okolí Radobýlu, do vinic, které jsou zanedbané, nebo do bývalých opuštěných sadů. Je to i případ vinice, kterou si pronajal Dalibor Mikulenko. Pravděpodobně zde budeme provádět i novou výsadbu. Na příští rok se chystáme obnovit jinému vinařství vinici u Žalhostic,“ vysvětlil majitel vinařství Vilém Kraus.

Velká vinařství jsou technicky vybavena nejen pro obhospodařování vinic, ale také pro jejich obnovu. Příkladem je Lobkowiczké zámecké vinařství v Roudnici nad Labem. „Většinu vinic jsme obnovovali vlastními silami, jednou jsme použili i sázecí stroj. Naše nejstarší vinice se Svatovavřineckým je z roku 1963. Za mého sedmiletého působení ve funkci ředitelky se obnovilo necelých sedm hektarů vinic. Nejnovější, z letošního jara, je vinice o zhruba 2,4 hektaru s osvědčenou odrůdou Sylvánské zelené,“ přiblížila ředitelka Lobkowiczkého zámeckého vinařství Hana Líbalová.

Během následujících šesti let tu chtějí obnovit dalších 10 hektarů vinic. „Původní odrůdy na vinice už nevracíme, nově jsme vysadili například ranou odrůdu Solaris pro přípravu burčáku nebo odrůdy Rulandské bílé, DonnauRiesling a Sylvánské zelené,“ dodala Líbalová. Zájemce současně zve na víkendový burčák.