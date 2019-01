Litoměřicko /FOTOGALERIE/ - Bude lepší než 2010? Tuto otázku si klade většina vinařů v regionu.

Někteří již začali s klasickou prací na vinici v zimním období – s řezem keřů vinné révy. Současně bilancují a připravují vína ze sklizně 2010 do prodeje.

„S řezem jsme začali už po prvních mrazech v listopadu. Není na co čekat. Pobyt na vinici je pro nás takovou tradicí v období vánočních svátků. Teď v lednu samozřejmě pokračujeme. Rok 2010 byl u nás vcelku dobrý z obchodního hlediska. Bílá vína 2009 máme vyprodána. Už jsme začali prodávat mladá Müller Thurgau a Chardonnay ze sklizně 2010. Na vinici nebyl loňský rok nijak úspěšný. Mladá vína se vyznačují výraznou kyselinkou,“ přiblížil Pavel Hrabkovský, velkožernosecký vinař.

Tento rok dojde v jeho rodinném vinařství k několika novinkám. „V jedné vinici jsme zkusili nasadit dravého roztoče. Jde o biologickou ochranu révy, která ušetří jeden chemický postřik. Také jsme vinice pojistili proti mrazu a krupobití. Snad se rok 2011 vydaří,“ uzavřel vinař.



I „špatný“ rok je ve víně zajímavý

(poznámka Michala Závady)

Někteří vinaři nejsou s rokem 2010 spokojeni. Na těchto dvanáct měsíců nebudou vzpomínat v dobrém oprávněně. Dlouhá zima, rychlý nástup jara, léta a tvrdá rána v podobě propršeného konce léta a podzimu na závěr. Jen si vzpomeňte na vinobraní…no například v Litoměřicích. Déšť, déšť a zase déšť. A to v době, kdy vinaři potřebují teplé a slunečné počasí. V době, kdy mají hrozny většiny odrůd nabírat cukr. Na místo něho nabíraly plíseň. Rok 2010 tedy nejspíše nepřinesl tolik přívlastkových vín jako některé minulé ročníky.



Je to škoda pro nás milovníky vína a obdivovatele práce vinařů? Nemyslím si. Vždyť to, že je víno každý rok jiné, je na tomto nápoji přece to krásné a zajímavé! Kdyby byl každý rok ideální a vinaři by ze skvělých hroznů připravovali krásná a harmonická vína, o kterých bychom přesně věděli, co stoprocentně a vždy u které odrůdy ucítíme ve sklence a co na jazyku, bylo by to zajímavé? Bavilo by nás to? Mluvím – li za sebe, tak ne. Hledání rozdílů mezi jednotlivými ročníky určité odrůdy je přece to pěkné. Kdesi jsme zaslechl, že v případě vína neexistuje vyloženě špatný rok. Věřím tomu.