Burčák už se rozkváší. Vinaři na Litoměřicku v uplynulých dnech sklidili nejzralejší hrozny, aby je poprvé v regionu mohli polaskat v ústech návštěvníci Otevřených sklepů. Ty sobotní budou speciální, poprvé se na nich totiž otevřou i Klášterní vinné sklepy v Litoměřicích. Pokud bude dál vedro, lidé se tu i zchladí, v podzemí je příjemných 16 stupňů.

Ve Velké Dominikánské 11 lidem nabídnou víno i menší množství burčáku na ochutnání na dvoře, budou se moct podívat do sklepů. Ty založili pod dominikánským klášterem v roce 1233. „Unikátní na nich je, že vždycky sloužily k výrobě vína, nikdy se tady neskladovala zelenina nebo něco takového,“ poznamenal vinař a sklepmistr Vladimír Šuhájek, který mezi velkými dřevěnými sudy pracuje od roku 1966.

Tak se otevřely vinařské sklepy před rokem:

Situace pro pěstitele není kvůli suchu vůbec příznivá. Ještě loni na vinohradech zbylo z dřívějška trochu vláhy, z té ale letos nezbývá téměř nic. „Na těch hroznech to začíná už být vidět, nejsou úplně vyvinuté,“ popsal Šuhájek. „Přestože réva koření velmi hluboko, už toho začíná mít plné zuby,“ doplnil. Přesto podle vinaře bude letošní úroda vína podobná té loňské, která byla obstojná.

Ani podle dalších zasvěcených nevypadá letošní úroda nijak zle, rozhodne ale až příští měsíc. „Když bude září teplé a suché, bude to fajn ročník,“ míní expert na regionální vinařství a organizátor Otevřených sklepů Michal Závada.

Vinaři by ale prý byli ještě spokojenější, kdyby si to v létě počasí prohodilo: červen a červenec mohl být vlhčí, srpen naopak sušší. Sucho se nejvíc podepsalo na mladých vinicích, kde réva ještě nemá kořeny dost hluboko v zemi, aby nasála vláhu. Část úrody jako obvykle zlikvidovala přemnožená zvěř, hlavně divoká prasata a srnčí.

Kromě litoměřických sklepů přivítají lidi poslední srpnovou sobotu od 9 do 20 hodin také vinaři ve Velkých i Malých Žernosekách, v Žalhosticích, Lovosicích a Třebívlicích. Na litoměřické zastávce U pošty bude v pravidelných intervalech zastavovat vínobus, přepravující vínomilce do zastávek Žalhostice vinařství, náves Velké Žernoseky a zpět. Ke spojení do Malých Žernosek využijte tamní přívoz, do Třebívlic vás sveze další vinařský autobus.