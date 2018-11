Vinaři na Podřipsku otevřou ve sváteční den své vinné sklepy

Podřipsko - Po vzoru akce, která proběhla v létě převážně ve vinařské oblasti litoměřické, připravuje spolek Říp se sídlem v Roudnici nad Labem na 17. listopadu putování Otevřené vinné sklepy na Podřipsku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Od 9 do 20 hodin mohou zájemci navštívit unikátní sklepy a ochutnat jejich produkty. Přímo v roudnickém informačním centru, kde putování začíná, budou svá vína prezentovat Jan Podrábský a Josef Piksa.

Vínobus pak dopraví návštěvníky do dalších míst - k Bohuslavu Schořovi do Libkovic pod Řípem, do Jeviněvského vinařství či pod Sovici.

