Litoměřice – Střední škola v Litoměřicích zahájila velké oslavy významného výročí. Potrvají až do neděle.

Litoměřické gymnázium slaví 100. let. | Foto: Deník / Karel Pech

„Milé gymnázium, sto let existence musí být jistě vyčerpávající. Já jsem už vyčerpaný jako kůň, a to je mi teprve 16 let!“ Takovou poklonu litoměřickému „dědečkovi“ vysekli vtipálci v 2.A. Kdyby měla škola ruce, v pátek by jí je nesčetní gratulanti asi utrhli.