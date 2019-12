„Jdeš vocaď?! Huš, táhni, no tak!,“ soptí Amidor a rázným gestem odhání od vrat žebračku (Lenka Vlasáková, i Dešťová víla v přestrojení). Když si Háma všimne nápisu na zdi, maže ho rukávem haleny. Poskoci statkáře (ústečtí komparzisté Martin Šmíd a Láďa Hubinský) zavírají před dívkou vrata.

Ozve se ještě – „Teď to bylo ono, perfektní! Všem moc děkuji, zvládli jsme to!“ z úst režiséra Milana Cieslara. Další obraz nové klasické české pohádky Dešťová víla je hotov.

Je symbolické, že najednou začíná pršet. Členka štábu přiskakuje k herečce a – světe div se – schovává Dešťovou vílu pod deštník. Na natáčení se dějí podivné věci!

Po chvíli se dá do deště tak silně, že scéna s povozem taženým koňmi po návsi musí být odložena. Komparzisté včetně dětí, nepočetný filmový štáb, novináři i místní přihlížející prchají do sucha.

Využíváme přeháňky a – schováni pod střechou historické studny u kostela – točíme rozhovory s Alešem Hámou i Lenkou Vlasákovou.

„Je to moje první filmová pohádka,“ přiznává Aleš Háma s hrozivými licousy, ještě zamračený ze scény, kterou právě dohrál. Ale možná je jen tak „zle“ nalíčený, a déšť ho zatím pořádně neumyl.

Podobně mluví po chvíli i usměvavá Lenka Vlasáková. „Je to tím, že při natáčení sama vždy déšť přivolám. Není to poprvé, ale sem to určitě patří. Jsem přeci Dešťová víla, ne?,“ smála se.

„Ustupte na stranu, koně by se vás mohli vylekat,“ dostáváme instrukce před další scénou. Při ní povoz tažený koňmi jede návsí, děti dovádějí u kašny, vesničanky korzují kolem sochy svatého.

Po dotočení scény je pauza. Odcházíme do zázemí štábu do hostince U Pernekrů. Cestou si všímáme, že malá školačka v kostýmu husopasky nemá boty. „Problém to byl jen, když jsem utíkala po návsi přes kamínky,“ přiznává devítiletá Eliška Rychtecká.

Na boty si ale „stěžuje“ komparzista Martin Šmíd. Ukazuje, jak má nohy od dřeváků odřené. „Ale je to moc pohodové natáčení. Žádné bojové scény, nemusíte uhýbat před koňma vojáků, pohoda. Ne jako v Narnii,“ tvrdí.

Před restaurací čeká na objednaný bramborový salát Miroslav Donutil. Je rozmrzelý, servírka dlouho nejde. Když ale po chvíli talíř donese, všichni okolo mu velikost řízku závidí. „Došly nám brambory, museli jsme vařit nové,“ vysvětluje žena zpoždění. A slavný herec je jídlem viditelně nadšený.

Milan Cieslar začal točit Dešťovou vílu v Zubrnicích ve čtvrtek 2. července. Ten den zde byli zmínění herci, včera zde hrály Lenka Vlasáková a Eva Kerekešová (Květuška), představitelka hlavní role. Film už vznikal v Přerově nad Labem a v Kuřimi, natáčet se bude na Islandu. Celovečerní romantická pohádka má mít premiéru na Vánoce 2011.