V podvečer v pátek 19. května se centrum Litoměřic a jeho nejbližší okolí proměnilo v pestrý festival vernisáží, tvůrčích dílen, hudebních a divadelních představení a komentovaných prohlídek, které pro návštěvníky pod hlavičkou Litoměřické muzejní noci připravilo 10 místních kulturních institucí a spolků.

Muzejní noc v Litoměřicích 2023. | Foto: Deník/Karel Pech

Muzejní noc se v Litoměřicích vydařila. Návštěvníci mohli po schodech vyšlapat na vyhlídkovou věž Kalich, nebo třeba navštívit Máchovu světničku a tam se dozvědět něco o našem známém básníkovi jménem Karel Hynek Mácha. Včetně jeho posledních dnech života, které strávil právě v Litoměřicích.

Letos se do pestrého programu přidala kavárna Fér kafe v parku Václava Havla, kde proběhla vernisáž výstavy sourozenců Evy a Jiřího Brodských. Nechybělo muzeum Křišťálový dotek, kde si návštěvníci prohlédli otisky dlaní významných světových i domácích osobností.

Pro ty, co to "zaspali", tedy především pro děti a jejich rodiče, byla do programu tradičně zařazena speciální nabídka ještě na sobotu dopoledne.

