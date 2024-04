77 pro, 22 proti. To je výsledek týden trvající ankety, která v lázeňské obci Mšené-lázně skončila v neděli 21. dubna. Lidé se měli vyjádřit k tomu, jestli podporují spolupráci obce s investorem do větrných elektráren. Podotázkou bylo také to, jestli lidé chtějí k tématu i referendum, které by bylo součástí podzimních voleb. Pro referendum je mírná nadpoloviční většina z 99 hlasujících, kteří tvoří zhruba desetinu lidí obce. Anketa byla nezávazná. Může však sloužit jako vodítko zastupitelům, kteří se sejdou tento čtvrtek 25. dubna.