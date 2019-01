Litoměřice - Ztrácejí se v okolí litoměřické veterinární kliniky Live kočky a proč? Přesně tuto otázku si od začátku týdne kladou tamní veterináři, kteří postrádají již dva ze svých věrných mazlíčků.

KOČKY JSOU nedílnou součástí veterinární kliniky. Jsou zde pro radost i pro případy nutnosti, kdy je potřeba darovat krev jiným zvířecím miláčkům. Veterináři se o ně starají od koťat a nedají na ně dopustit. | Foto: Deník/Karel Pech

„Minulou středu se nám ztratila první kočka Holčička. Bylo nám to divné, protože za tři roky se nikdy nestalo, že by se nějaká z koček nevrátila. Najít se nám ji nepodařilo, ale říkali jsme si, že se mohlo stát cokoliv. Když se nám ale v pondělí ztratil kocour, bylo nám to divné a začali jsme pátrat více,“ říkají rozhořčeně pracovníci kliniky.

Našli past

Zaměstnanci kliniky se při pátrání po věrném povaleči Sádlíkovi nestačili divit, když na rohu jednoho z blízkých pozemků našli sklopnou past. „Byla poťapaná od kočky a uvnitř ležely i chlupy odpovídající barvy. Bylo zřejmé, že v ní kočka byla chycená,“ popisují zvěrolékaři se sestrami výsledky svého hledání.

Majitel sklopce jim prý řekl, že má past na odchyt kuny. Tvrdil, že v ní jejich kocoura skutečně nalezl, ale okamžitě ho pustil. Ten se ale domů nevrátil.

„Nemůžeme tvrdit, že s kočkami něco udělal, třeba má sklopec skutečně na kuny. Jakékoliv kladení pastí na zvířata je ale zákonem zakázáno a smí je používat pouze oprávnění lidé,“ říká kolektiv veterinární kliniky.

Kočky byly čistotné

Ze ztráty svých čtyřnohých kamarádů jsou nešťastní. „Všechna naše zvířata jsou kastrovaná, čistotná, zdravá a vstřícná k lidem. Například Sádlík byl věrný domácí mazel a zachránil jako dárce krve spoustu zvířat. Stále doufáme, že je v pořádku a že se k nám vrátí,“ říkají všichni.

Zmizení obou koček zaměstnanci kliniky nahlásili policii a předali i nalezenou past.

„Věc je řešena jako přestupek proti majetku, krádež dvou koček,“ říká k případu zástupce vedoucího obvodního oddělení litoměřické policie Jiří Hanák.

Zda se zmizením zvířat souvisí i zmíněná past, ale nelze říci. Souvislost mezi ztrátou koček a nalezením sklopce nelze prokázat.

Chybí i jiná zvířata?

Veterináři a sestry se obávají o osud svých dalších koček, ale i o zvířata majitelů bydlících v okolí.

„Míváme tady řadu smutných případů, ale nejvíce zabolí to, když někdo ubližuje zvířatům cíleně a schválně. Je možné, že se ztratily i další kočky lidem z okolí, jen se o tom neví,“ říkají.

V návrat svých miláčků zaměstnanci stále věří. Doufají, že jejich velký černobílý kocour je třeba někde u lidí, kteří ho viděli a vzali k sobě.

„Kdyby někdo věděl, kde je, prosíme aby nám dal vědět. Poznat ho lze snadno, protože mu chybí ocásek. Vzali jsme si ho jako týraného, má jen krátký pahýlek. Holčička je bílá kočka s mourovatým hřbetem,“ popisují veterináři svá zvířata pro případ, že by je někdo našel.