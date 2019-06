Soupeřem Vervy v atraktivním utkání bude tým pražské Sparty. „Počítá se s tím, že zájem bude obrovský. Dokonce můžeme vytvořit extraligový rekord v počtu diváků na stadionu, pokud se nám stejně jako domácím Drážďanům povede přilákat na zápas 32 tisíc lidí. Uděláme pro to maximum,“ říká generální ředitel klubu Jiří Šlégr.

Hrát pod širým nebem se může díky spolupráci extraligové Vervy s německým klubem Dresdner Eislöwen, který v sezoně 2015/2016 už open air zápas pořádal. Na stadion Rudolfa Harbiga si tehdy našlo cestu 31 853 diváků.

„Bude to ještě více vylepšená verze akce z roku 2016. Ve spojení s českou extraligou se ji zase podařilo posunout, což je skvělé. Očekáváme fantastickou atmosféru,“ připomíná ředitel německé hokejové soutěže DEL2 René Rudorisch.

Ve stejném termínu totiž stadion hostí také utkání DEL2, v němž drážďanský klub Eislöwen nastoupí proti Lausitzer Füchse, takže český extraligový rekord v počtu fanoušků bude nejspíš právem v ohrožení. Zatím jej drží brněnská Kometa, která při domácím utkání se Spartou přilákala 21 500 lidí.

Verva bude třetím extraligovým klubem, jenž odehraje po vzoru NHL zápas pod širým nebem. Už předtím jej sehrály Pardubice a Brno.

Duel se Spartou nebude speciální jen množstvím fanoušků, ale i tím, že půjde o historicky první utkání extraligy, které se odehraje mimo hranice Česka. „Myšlenka uspořádat utkání pod širým nebem se nám líbila z několika důvodů. Především proto, že český extraligový klub nikdy v historii nehrál zápas v zahraničí v rámci soutěže, takže bychom byli první. Společně se Spartou jsme navíc jedni z nejtradičnějších soupeřů české nejvyšší soutěže a Sparta Praha je pojem po celé Evropě,“ dodává Šlégr.

Fanoušky čeká jedinečný zážitek vidět svůj klub před kulisou více než 30 tisíc diváků, což je o osm tisíc více, než má Litvínov obyvatel. Litvínov do Drážďan vypraví speciální autobusové spoje, jež usnadní cestu příznivcům, kteří nebudou moci na zápas vyrazit autem.

Vstupenek na utkání bude dostatek. Litvínovský klub chystá i zvýhodnění pro držitele permanentek. „Permanentkáři budou mít na zápas slevu, aby měli za svou věrnost také nějaké zvýhodnění. Dále připravujeme reklamní a památeční předměty, ať už to budou čepice, šály, trička a podobně,“ uzavírá šéf litvínovského klubu.

On-line předprodej odstartoval v úterý 4. června a ceny do litvínovských sektorů se budou pohybovat od 550 do 820 korun. Vstupenka bude vždy platná na oba zápasy. Pro fanoušky bude připraven bohatý doprovodný program. Obě mužstva do úvodní třetiny nastoupí ve speciálních historických dresech.