Velkokapacitní vepřín ve Vrbce u Budyně nad Ohří nakonec investor nejspíš nepostaví. Budyňští zastupitelé v pondělí 7. září na zasedání schválili návrh na změnu využití plochy, kde měla výkrmna prasat vyrůst. Namísto plochy pro zemědělskou výrobu má být dotčená lokalita určená pro bydlení venkovského charakteru. Budou tam moci stát například rodinné domy.

Podnět ke změně podal sám Josef Kubiš, předseda představenstva společnosti Agro Jesenice, která za plány na výstavbu vepřína stojí. Potvrdil to starosta Budyně nad Ohří Petr Medáček. „Pokud tato změna projde do územního plánu, což je vysoce pravděpodobné, výkrmna prasat ve Vrbce nevznikne,“ uvedl Medáček.

Jak dlouho potrvá, než bude změna územního plánu hotová, není zatím jasné. „Myslím, že postup, který jsme zvolili, byl vhodný. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo,“ komentoval starosta. Na konci června byla totiž dokumentace vlivů na životní prostředí (EIA) na základě požadavků města, občanů a dotčených institucí vrácena investorovi na dopracování, neboť postrádala některé údaje. Nově tam měl provést například změny technologie odsávání vzduchu ze stájí pomocí praček vzduchu a filtrů, doplnit hlukovou studii, specifikovat veřejné cesty, po nichž bude dopravovat kejdu, nebo vyhodnotit případné negativní vlivy z provozu vepřína na Evropsky významnou lokalitu Vrbka a Přírodní památku Slatiniště u Vrbky.

Jak společnost Agro Jesenice naloží s pozemkem původně určeném pro areál vepřína, nechce Josef Kubiš zatím předjímat. „To se uvidí až poté, zda bude změna územního plánu schválena,“ podotkl Kubiš. Dodal také, že jiné místo na výstavbu vepřína v současné době společnost nehledá.

Zvrat v plánech na stavbu výkrmny prasat, která měla stát jen pár set metrů od vesnice, vítají i tamní obyvatelé. Ti také na tento popud založili spolek Občané pro lepší Budyňsko.

Jeden z členů výboru spolku a obyvatel Vrbky Miloš Jirsa připomněl, že do boje proti vepřínu se místní aktivně zapojili. „Absolvovali jsme několik veřejných jednání a sepisování podkladů, proč by zde výkrmna neměla být. Dali jsme panu Kubišovi najevo, že vepřín skutečně nechceme, a po posledním projednání s krajem jsme mu navrhli, jestli by nebylo pro něj a pro nás přijatelnější, aby zapřemýšlel o změně této plochy na plochu pro venkovské bydlení. Je vidět, že o tom přemýšlel,“ řekl Jirsa.