Jejich připomínky budou následně zařazeny do studie o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Areál, kde chce investor vepřín stavět, patří jeho dceřiné společnosti Zepos Radovesice. Lidé z Vrbky, ale také řada dalších z okolí, vepřín striktně odmítají.

Patří mezi ně také Miloš Jirsa. „Jsem rád, že se projednávání bude konat nanovo a do studie budou zařazeny naše připomínky a požadavky. Nicméně stavbu vepřína si nepřejeme a budeme dále usilovat o zastavení záměru,“ řekl Jirsa a upozornil, že vepřín leží jen pár set metrů od vesnice a jeho provoz by negativně ovlivnil život lidí ve Vrbce i v blízkém okolí. „Bohužel nám chybí jasný názor zástupců města. Byli bychom rádi, kdyby nás radnice podpořila, podobně jako tomu bylo před lety v Solanech, kde se také plánovala výstavba velkého vepřína, která se nakonec podařila zastavit,“ připomněl Jirsa, který ve Vrbce zrekonstruoval starší dům a s rodinou tu žije osmým rokem.

Své stanovisko k plánům na výstavbu vepřína vydalo v uplynulých dnech i město Budyně nad Ohří. Zohlednilo v něm připomínky obyvatel, které padly už na květnovém jednání o tomto záměru.

V dokumentu zaslaném posuzovatelce EIA například požaduje, aby bylo vytvořeno vyhovující ochranné pásmo v okolí přírodní památky Slatiniště u Vrbky, tak aby případná aplikace kejdy či digestátu z provozu vepřína tuto lokalitu neohrozila.

Jejího případného znečištění se obávají hlavně provozovatelé nedalekých Lázní Mšené, které Slatiniště využívají jako zdroj slatinného peloidu používaného k léčebným účelům. „Záměr vnímáme jako přímé ohrožení přírodního léčebného zdroje a dále jako ohrožení podzemních vod a pramene zdroje pitné vody, na kterých přímo závisí existence Lázní Mšené,“ uvedla už před časem zástupkyně ředitele lázní Dominika Ochová.

Mezi další požadavky budyňské radnice směrem k investorovi je také vybudování akumulačních nádrží na vodu. „Rázová spotřeba velkého množství vody by ovlivnila tlakové poměry vodovodního řadu, který na přívodu do Vrbky není dimenzován tak, aby uvažované odběry výkrmna mohla realizovat,“ napsalo město v dokumentu a žádá i o stavbu monitorovacích studní, které by zajistily ochranu podzemních vod. K zamezení zápachu způsobeného provozem vepřína, kde má být ustájeno asi šest tisíc kusů zvířat, se město dožaduje řady různých opatření, například změny technologie odsávání vzduchu ze stájí pomocí praček vzduchu a filtrů. Nové řešení chce zajistit také v oblasti dopravní obsluhy.