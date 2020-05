Kapacita vepřína, který má vzniknout na místě současného nefunkčního areálu, má být 6120 kusů. Budou tam umístěna zvířata na výkrm a dochov. Investorem stavby je společnost Agro Jesenice, jejíž zástupci se ve středu 20. května sešli v budyňském hradě s nespokojenými lidmi z Vrbky.

Jednou z nich byla také Kateřina Kalivodová. „Vadí mi, že to bude příliš blízko obce. Od našeho domu je to vzdušnou čarou jen 300 metrů. Obávám se hlukové i dopravní zátěže, zápachu či kontaminace spodních vod,“ popsala Kalivodová s tím, že očekávat lze i snížení cen nemovitostí. Nelíbí se jí ani to, že vepřín bude v době, kdy se země potýká se suchem, odebírat pro svůj provoz pitnou vodu z řadu. Podle dokumentace záměru to bude 12 tisíc kubíků ročně.

Další z obyvatel Vrbky Miloš Jirsa upozornil, že v areálu už probíhají demoliční práce. „Je otázkou, zda o tom příslušný úřad ví. Nicméně jsme si vše zdokumentovali a budeme posílat stížnost na ministerstvo životního prostředí a orgány státní správy. Areál je volně přístupný a není tam žádné upozornění, že tam nějaká stavební činnost probíhá. Mohou se tam zranit děti,“ poukázal Jirsa a doplnil, že studie posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) je podle jeho názoru zpracovaná na nízké technické úrovni a řada věcí je tam podhodnocena.

Svůj nesouhlas s vybudováním nového vepřína dávají lidé najevo také svými podpisy pod petici, kterou iniciovala Naděžda Nováková. „Jezdím do Vrbky už 48 roků. Je to krásná a klidná vesnice. V posledních letech se sem přistěhovala spousta mladých rodin. Když jsem se o záměru postavit tu prasečák dozvěděla, obrátila jsem se na místní, zda o tom vědí. Až na tři výjimky byli všichni proti stavbě,“ vysvětlila důvody pro petici Nováková a doplnila, že během několika málo dní se podařilo nasbírat více než 130 podpisů od lidí nejen z Vrbky, ale i z nedaleké Budyně.

Vrbečtí si také stěžovali, že se o záměru zbudování vepřína dozvěděli až minulý týden z pozvánky na veřejnou schůzku. Možnost zasílat k EIA připomínky však uplynula už 6. května.

Starosta Budyně Petr Medáček ovšem připomněl, že informace o zahájení procesu posuzovaní vyvěsilo město na úřední desce už na začátku dubna.

Překvapující podle budyňského starosty bylo, že informace o zahájení procesu EIA přišla na radnici z krajského úřadu v době, kdy platil nouzový stav. Nebylo tedy možné veřejné setkání s obyvateli k záměru uskutečnit dříve. „Na úřední desku jsme ho vyvěsili 9. dubna. Každý, kdo si tuto informaci přečetl, měl možnost ho v 30denní lhůtě na krajský úřad připomínkovat,“ řekl starosta s tím, že město okamžitě začalo s krajským odborem životního prostředí jednat o možnosti prodloužení zpracování připomínek. Výsledkem je to, že výstupy a připomínky ze středečního jednání investora s obyvateli budou do posudku zapracovány. „Nyní je otázkou, jak proces EIA dokončit. A mám-li mluvit upřímně, neznám příliš projednávání, která dostala záporné stanovisko, tedy že mají škodlivý vliv na životní prostředí. Myslím, že v souvislosti s platností územního plánu a se zpracovanou dokumentací bychom se měli spíše snažit vyjednávat o tom, aby ty podmínky pro lidi byly uspokojivé,“ uzavřel starosta.

Rozjitřené emoce obyvatel Vrbky a Budyně se na setkání snažil klidnit předseda představenstva Agra Jesenice Josef Kubiš. Areál, kde chce akciovka nový vepřín budovat, patří jeho dceřiné společnosti Zepos Radovesice. „Chceme vystavit moderní areál. Bude obtěžovat méně než v minulosti. Kejda bude skladována v otevřených jímkách a bude se s ní hýbat minimálně, jinak to bude bez zápachu,“ ujistil a doplnil, že chovem se sníží závislost republiky na dovozu vepřového masa.

Omezení tvorby čpavku z prasečích výkalů má podle něj zajistit také fermentované krmení. Jako další řešení je navržený dvoumetrový val, jenž má vepřín od vsi oddělovat, vysazený pás stromů či v budoucnu zastřešení jímek. Podle lidí to ale neřeší problém se silným zápachem, kdy bude kejda vyvážena jako hnojení na okolní pole.

Jako kompenzaci slíbil Josef Kubiš místním opravu příjezdové cesty a mostku k vepřínu, až jeden milion korun na zvelebení obce nebo možnost koupit si jednou ročně vykrmené prase za režijní cenu. Nabízel také příspěvky pro školku, školu či dobrovolné hasiče, ani jedno ale ve Vrbce nemají.