Lidé z Vrbky u Budyně nad Ohří si oddechli. Strašák v podobě velkokapacitního prasečáku, který měl stát jen pár desítek metrů od posledních domů, se rozplynul.

Nový vepřín chtěla firma ve Vrbce postavit po demolici toho stávajícího, který je už řadu let mimo provoz. | Foto: Deník/Karel Pech

Společnost Agro Jesenice, která vepřín zamýšlela vybudovat na místě současného, už nefunkčního zemědělského areálu, od plánů nadobro ustoupila. V budoucnu by v lokalitě mohly vyrůst rodinné domy. Má to ale svá úskalí a rozhodně to nebude hned.