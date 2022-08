„Podle aktuální situace se dá říct, že co se množství týče, tak jde o dobrý průměr. Nesmíme to ale srovnávat s loňskem, protože loni byl opravdu vynikající, výrazně nadprůměrný rok. Pokud se vydaří podzim a nepřijdou nějaké plískanice, které by mohly přinést plísně, tak doufáme v dobrý ročník. Odhadovat cukernatost by bylo zatím věštění a do toho se pouštět nechci. V zásadě se dá říct, že s postupujícím teplým létem mají větší šanci rané odrůdy,“ říká František Kupsa z Žernoseckého vinařství.