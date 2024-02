Hladina řeky Labe v Litoměřicích v noci na úterý 6. února opět překročila první stupeň povodňové aktivity. Je tedy v režimu takzvané bdělosti.

Velká voda potrápila Litoměřicko po Vánocích a znovu na začátku ledna. Nyní se hladina Labe zvedá znovu. Ilustrační foto z 5. ledna. | Foto: Deník/Karel Pech

Měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ukázala, že Labe dosáhlo rovných 250 centimetrů už pár minut po půlnoci v úterý 6. února. Právě to je hranice mezi normálním stavem a prvním stupněm povodňové aktivity. Před osmou hodinou ranní je hladina na 258 centimetrech. Do druhého stupně, takzvané pohotovosti, je ale daleko. Ten by byl vyhlášen až při 320 centimetrech.

Vývoj výšky hladiny Labe v LitoměřicíchZdroj: ČHMÚ

Velká voda sužovala Litoměřicko už před několika týdny. Konkrétně po vánočních svátcích a znovu poté po Novém roce. V noci na pátek 5. ledna dosáhla třetího stupně povodňové aktivity, zaplavila především pole a zahrady. Hladina byla na 380 centimetrech.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín