Výstraha před povodní pro region stále platí, a to až do odvolání. Labe by mělo kulminovat ve středu kolem poledne. Do té doby se může hladina zvednout ještě o asi 20 centimetrů, pak začne podle predikce ČHMÚ klesat.

Zdroj: ČHMÚ Labe je na Litoměřicku a Podřipsku v úterý 17. září stále na třetím povodňovém stupni.

Hasičský záchranný sbor se podle sdělení mluvčího Milana Rudolfa věnuje především likvidaci spadlých stromů a připravuje se na kulminaci hladin řek. „Po přívalovém dešti byl v noci v Ústí nad Labem zaplaven dešťovou vodou podjezd pod železnicí u mostu Dr. E. Beneše. Hasiči vyčistili zanesené sběrné koše dvou kanálů a laguny odčerpali pomocí tří plovoucích čerpadel. Při návratu z této události ještě dobrovolní hasiči z Mojžíře odčerpali další lagunu v Opletalově ulici,“ přiblížil některé zásahy v Ústí nad Labem.