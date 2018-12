Litoměřicko - Vážení čtenáři, opět po roce jsou tu Vánoce a s nimi hlasování o nejhezčí vánoční strom v Litoměřickém okrese.

Vyfotili jsme pro vás města v regionu, kde mají nazdobený vánoční strom, stejně jako v loňském roce. Nyní můžete porovnat jak se vánoční výzdoba od loňského roku vylepšila a nebo kde naopak zůstala stejná.

Pokud chcete do hlasování zařadit i další nazdobené stromy z našich obcí a máte pěkné fotky, pošlete nám je na redakční mail zdenek.plachy@denik.cz a my je zařadíme do galerie i hlasování.

Podívejte se na loňské fotky stromků:

Fotografii vítězného stromu společně s druhým a třetím místem zveřejníme v novinách před vánočními svátky. Hlasovat můžete do čtvrteční půlnoci 20. prosince 2018.

Budeme se těšit na letošního vítěze.