Nouzový stav a karanténa zasáhly do života mnoha lidí. I křesťanů, pro něž je tento týden nejdůležitější částí roku, kdy si připomínají smrt a vzkříšení Krista. Letos se kvůli opatřením zavedeným státem proti šíření koronaviru nemohou k tomuto svátku setkávat ve větších skupinách, tedy ani na mších v kostele.

Ty však bez účasti návštěvníků ve většině kostelů proběhnou. V prázdné Katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích je v příštích dnech bude sloužit probošt litoměřické kapituly Jiří Hladík. „To tajemství Velikonoc samozřejmě stále prožívám, ať je kostel naplněný lidmi, nebo prázdný. Když jsem ještě za socialismu působil na venkově, tak do kostela přicházelo málo lidí. Po duchovní stránce to není nic tak strašného. Nyní je mi ale líto lidí, kteří nemohou na bohoslužbu přijít,“ řekl Jiří Hladík a zavzpomínal právě na dobu za socialismu, kdy jako malý chlapec nemohl do kostela z obavy před režimem.

„Byly to těžké časy. Z dálky jsem pozoroval kostel, když se tam konaly velikonoční mše. Rodiče se báli pustit mě do kostela kvůli politice. Proto nyní chápu lidi, kteří by na bohoslužby chtěli přijít, ale nemohou. I když to je z jiného důvodu,“ pokračoval probošt, který bude veškeré obřady Svatého týdne v katedrále sloužit, jak jsou předepsány, a se vším, co k nim patří. Věřící do bohoslužeb zahrne alespoň v myšlenkách. „Duchovní stránka v tomto případě nemá žádné hranice. Zdi kostela ji neohraničují. Lidé se ke mně ve stanovený čas mohou připojit na dálku ze svých domovů,“ vyzval Jiří Hladík.

Společnost mu v katedrále bude dělat pouze kostelník a přítomnost věřících a návštěvníků mu tak bude chybět. „Rád bych se s lidmi podělil o jejich starosti i radosti, ale určitou dobu to musíme vydržet. Člověk musí být trpělivý,“ doplnil.

Současná pandemie se podle probošta Jiřího Hladíka může stát jistým milníkem v dějinách lidstva. „Je to dané i současnou globalizací. Musíme si uvědomit, že jakési dělení světa má význam. Je sice hezké, že můžeme všude cestovat, ale nese to s sebou i taková rizika. Zvykli jsme si také na velká shromáždění, poutě a nyní zjišťujeme, že to jde i bez davů. A to se netýká jen věřících,“ usoudil Hladík. Současná situace by podle jeho názoru mohla být dobou velkého očištění jak pro společnost, tak pro církev.

Před začátkem letošního Svatého týdne se v dopise pro věřící z diecéze vyjádřil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. „Mám pevnou jistotu, že křesťanské svátky Zmrtvýchvstání Páně, ať je slavíme jakkoli a kdekoli, jsou a zůstanou navždy vynikající možností utvrzovat pouta k Bohu a k lidem. Prosím, buďme si nadále blízcí a letos sice nezvykle, ale o to uvědoměleji se opírejme o Krista,“ vzkázal litoměřický biskup v dopise.

Kromě veřejných bohoslužeb se letos na Velký pátek neuskuteční ani křížová cesta, kterou biskup Baxant pravidelně podnikal v doprovodu věřících a poutníků na Kalvárii nad Ostrém u Úštěku. Věřící mají však na stránkách diecéze k dispozici brožuru s biskupovými meditacemi nad jednotlivými zastaveními na této křížové cestě.