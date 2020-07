Kraj o přesun usiluje proto, že na památkové chráněném zámku není možné provádět úpravy k lepšímu provozu. Začít stavět by se mělo za 147 milionů za tři roky, Covid na tom nic nemění. Pro Velemín, na jehož území domov sídlí, je udržení objektu pro sociální služby v obci strategické. CSP tady totiž představuje největšího zaměstnavatele.

Smlouva byla podepsána v červnu. „Platba již proběhla, nyní probíhá vklad pozemků do katastru nemovitostí,“ informoval mluvčí krajského úřadu Martin Volf. Převod pozemku potvrdil i starosta Velemína Petr Křivánek. Obec půdu prodala za symbolickou částku. „Byl to náš vklad do projektu a snaha o udržení pracovních míst v regionu,“ vysvětlil starosta. Již předtím v obci úspěšně dokončili změnu územního plánu, aby tu výstavba byla možná.

To, jestli a co na místě vznikne, je teď už na kraji. „Máme to ošetřené smluvně, převod za těchto podmínek byl pro výstavbu objektu sociální péče,“ ujistil Křivánek. Objekt by měl kraj podle kupní smlouvy začít stavět nejpozději do pěti let. Pokud tak neučiní, může pozemek získat zpět obec.

Teď běží zadávací řízení na projektanta. „Pokud to bude v rozpočtu kraje možné, nechtěli bychom žádné plánované investiční akce omezovat či zastavovat,“ uvedl Volf s tím, že investice kraj pokládá za hlavní motor obnovy regionální ekonomiky.

Ani starosta Velemína se neobává toho, že by hejtmanství od relativně velké investice couvlo kvůli „koronavirovým“ úsporám. Nebo se změnou vedení po říjnových volbách. „Sociální péče je v regionu nutná, kraj má plán jejího rozvoje. Proto bych věřil, že investice zůstane v záměru kraje i po volbách,“ uvedl Křivánek.

Pro Velemín je udržení sociální služby v obci klíčové kvůli zaměstnanosti. „Příležitosti v okolí jsou například v Lovosicích. Toto je ale v místě největší zaměstnavatel pro místní,“ připomněl starosta. DD nabízí kolem šesti desítek pracovních míst, z toho asi padesátku teď obsazují Velemínští a lidé ze sousední Chotiměře.

Převod pozemku je jedním z dalších kroků dlouhodobého záměru kraje pro ředitele CSP Jindřicha Vinklera. „Je to investiční záměr, existuje studie, takže první předpoklad byl nákup pozemku. Ten tedy máme, i změna územního plánu byla schválena,“ připomněl s tím, že teď kraj postupně musí vypsat soutěž na projekt a zhotovitele stavby. „Až se objekt postaví, tak ho převezmeme,“ doplnil Vinkler.

Nedávno otevřeli nové centrum pro lidi s Alzheimerovou nemocí pro stovku klientů v Mostě. K výstavbě dalších dvou podobných zařízení soukromníky se schyluje v Roudnici. Ředitel se ale konkurence vůbec neobává. I vzhledem k zhruba 90místné kapacitě velemínského zařízení.

„Poptávka po domovech se zvláštním režimem je. Kdyby nebyla, tak to soukromníci nebudou stavět,“ konstatoval Vinkler.