Jak přiblížil starosta Velemína Petr Křivánek, objekt po druhé světové válce využívalo tehdejší JZD a po revoluci vystřídal několik majitelů. Dlouhá léta byl ale prázdný a chátral, až se stal ostudou obce.

„Poslední majitel měl s budovou nějaké plány, ale nepodařilo se mu sehnat peníze. Když jsme se dozvěděli, že ji chce prodat, obávali jsme se, aby ji nekoupil soukromý investor a neuděl tady sociální byty či ubytovnu. Rozhodli se ji proto koupit,“ popsal starosta s tím, že majitel obci objekt prodal jen za dva miliony korun. Tedy za částku, kterou za něj před lety sám zaplatil.

Zástupci obce už mají na stole vypracovanou studii využitelnosti, která naznačuje, jak by bývalá zájezdní hospoda mohla po rekonstrukci vypadat. Samotným pracím bude ještě předcházet zpracování projektu, získání stavebního povolení a hlavně na ně bude muset obec sehnat peníze. Místostarosta Velemína Petr Janda odhaduje, že náklady na opravu se vyšplhají na zhruba 100 milionů korun.

Zdroj: Deník„Chceme do ní například přestěhovat obecní úřad. Ten současný nemá dostatečné zázemí a je pro potřeby obce malý. Není tu obřadní síň, zasedací místnost ani archiv. Plán je takový, že v přízemí bývalého hostince by byla umístěna podatelna, kanceláře, obřadní síň místní knihovna a dále bychom tam chtěli přemístit i stávající služby, jako kadeřnictví nebo masáže,“ nastínil místostarosta.

V horním patře by pak vznikl prostor pro kanceláře vedení obce, velký zasedací sál, který by sloužil i pro společenské účely, malou zasedací místnost a podle stávající studie i posilovnu.

„Co všechno by tu mělo být, chceme ještě konzultovat s našimi obyvateli, tak aby nám sami řekli, co by si tu přáli,“ doplnil místostarosta. V případě, že se plány na obnovu někdejšího zájezdního hostince podaří, chtělo by ještě vedení obce využít i budovu nynějšího úřadu, který by přestavělo na obecní byty.

Původně raně barokní objekt hostince s později klasicistně a novobarokně upravovanými fasádami doplněný hospodářským zázemím, prošel úpravou v 18. století. Hospodářské křídlo bylo podle informací Památkového katalogu Národního památkového ústavu přestavěno v 19. století. Areál i s ohradní zdí, je památkově chráněn od roku 1958.