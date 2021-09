V letošním roce se do soutěže v Ústeckém kraji přihlásilo 12 měst a 12 obcí. Zvítězily město Bílina a obec Tisá. V kategorii elektronická služba porota posuzovala sedm projektů.

Porota obec ocenila za službu Mobilní rozhlas. Jako vítěz Velemín postoupil zároveň do celostátního kola, jehož výsledky budou vyhlášeny v pondělí 20. září v Hradci Králové. Třetí místa si shodně v kategoriích o nejlepší webové stránky obcí a měst odnesly Chotiměř a Litoměřice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.