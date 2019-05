Vedoucí dramaťáku Lenka Pařízková: Moji žáci mi nejsou vzdálení

Litoměřice /ROZHOVOR, FOTO/ - Lenka Pařízková vede literárně dramatický obor na Základní umělecké škole (ZUŠ) v Litoměřicích. Už9 let učí divadlo děti a mladé od 6 do 19 let.

Lenka Pařízková nyní odchází na mateřskou dovolenou a ohlíží se za největšími úspěchy souboru. Od dramaťáku se odpojujete, v červenci se vám má narodit děťátko. Kdy se pak vrátíte k „děťátkům" ze souboru? Vrátit se určitě chci, ale zároveň si chci naplno užít svou novou roli. Práce učitele na ZUŠ je odpolední, často končí až v osm večer. Je otázkou, jak to všechno půjde v budoucnu reálně skloubit. V repertoáru souboru ale ještě nějaký čas zůstanou hry, které jste se svými svěřenci připravovala. Nebo se pletu? To nezáleží ani tak na mně, jako spíš na obsazení konkrétních inscenací. Někteří z herců odcházejí nebo za rok za dva odejdou na střední a vysoké školy, které můžou být i daleko od Litoměřic. Život inscenací je většinou otázkou jedné sezóny, někdy dokonce jednoho uvedení. Co teď máte za sebou a co chystáte v nejbližší době? Nedávno jsme premiérovali hru od francouzského dramatika Erica-Emmanuela Schmitta Hotel mezi dvěma světy. Hrají v ní studenti různého věku. 18.-19. června bude na zahradě ZUŠ v Palachově ulici a Divadélku Minimax tradiční divadelní piknik, kde bude možné vidět většinu toho, co letos vzniklo. Co bylo stěžejní v této sezoně? Na konci března měla premiéru hra Institut, kterou jsme připravovali od loňska. S ní jsme byli i na divadelní přehlídce v Mostě. Hra vychází z divadelního textu, který jsme přepracovali. Velký podíl na tom má skupina nejstarších žáků. Jde o poměrně krátkou 30minutovou inscenaci, ale žánrově jde o něco, co jsem se studenty ještě nedělala. V čem je Institut výjimečný? Jde o současné drama, které má prvky dystopie. Hra tedy obsahuje myšlenky o fiktivní nové společnosti, která má nastavena určitá pravidla a stíhá jedince za to, že podle nich nechtějí fungovat.

Autor: Jaroslav Balvín