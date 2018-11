Vedení Litoměřic si v Hradu rozdělilo funkce. Starostou opět Ladislav Chlupáč

Litoměřice /FOTO/ - Nově zvolení zastupitelé vybrali podle očekávání starostou opět Ladislava Chlupáče.

Klidnější volební období si přejí členové staronové koalice. Podle selanky na včerejším ustavujícím zastupitelstvu se jim to splní. V Hradu to lehce jiskřilo jen u mimořádného bodu. Dva zastupitelé se ohradili proti řešení přechodu pro pěší, pro které měli hlasovat jako pro hotovou věc.

Post starosty obhájil Ladislav Chlupáč (ODS). „Je to ocenění dlouholeté práce i velký závazek,“ řekl lídr vítěze voleb. Litoměřice se podle něj za poslední roky dostaly na špici měst v ČR. „Často to nevidíme, říká se tomu provozní slepota. Ale zrealizovalo se 100 projektů nejen zásluhou vedení města a úřadu, ale i spolků a občanů,“ dodal Chlupáč, pro kterého půjde o 5. volební období ve funkci. Zároveň byl zvolen i senátorem.

Post uvolněného místostarosty obhájil Karel Krejza (ODS), nově jím je Lukas Wünsch (Severočeši). Neuvolněným zůstal Václav Červín (Sport a zdraví). Zástupci opozice se při hlasování o jejich jménech vesměs zdrželi, proti jmenování všech hlasoval Petr Panaš (Zelení s Piráty). „Nebylo to nic osobního,“ vysvětlil po zasedání. „Ať už se člověk zdržel, nebo hlasoval proti, vyšlo to nastejno. Nechtěli nás do rady, v kompetenci opozičního zastupitele bylo nepodpořit její obsazení,“ uvedl k svému gestu.

Vedle Wünschova jmenování je novinkou změna na postu předsedy kontrolního výboru. Tím byl v minulých 4 letech jako uvolněný zastupitel Jaroslav Růžička (KSČM), což zbytku opozice leželo v žaludku. Naznačovala, že si tím koalice od komunistů zajistila nepřiznanou podporu. Na neuvolněný post navrhlo ANO, které skončilo ve volbách druhé, archiváře Jiřího Adámka, a ten prošel. V řízení finančního výboru pokračuje ředitel nemocnice Radek Lončák (ODS).

Dotace na přechod u školy

Zastupitelé byli postaveni i před hlasování o bodu obvyklém pro běžné jednání. Šlo o odsouhlasení žádosti na dotaci na přechod pro chodce nedaleko SŠ Pohoda na Českolipské přes rušnou silnici I/15. „Podává se příští týden,“ vysvětlila vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková. Jana Hrkala (ZaP) rozladilo, že byli zastupitelé v podstatě postaveni před hotovou věc.

„Tyto věci by se měly projednávat s občany. To řešení není optimální,“ mínil. Podnět od občana k přechodu měl i Petr Kubec (ODS). Podle Brunclíkové se ale technické řešení přechodu probíralo s mnoha odborníky víc než rok. „A i tak vypadalo, že to vůbec nedáme dohromady. V současné době se s tím už nic dělat nedá,“ konstatovala. Návrh byl schválen.

Novým zastupitelům požehnal biskup litoměřický. „V očích lidí z Litoměřic jste důvěryhodní,“ řekl Jan Baxant. „Je to o to cennější v časech, kdy se důvěra ne vždy cení a prosazuje se tendence nedůvěřovat.“ Podle biskupa budou často váhat mezi několika řešeními. „Ne vždy budou vaše rozhodnutí populární. Populární člověk je ale v nebezpečí stát se populistou, což je tragédií pro něj i pro ty, kteří na něj spoléhali.“