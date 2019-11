Ve čtvrtek 7. listopadu prostory litoměřického Hradu opět přivítají návštěvníky Společenského večera Diakonie. Čeká je každoroční aukce uměleckých děl, výrobků chráněných dílen, předmětů od klientů a darů od přátel Diakonie.

Tradiční dražba výrobků Diakonie proběhla v litoměřickém hradu. | Foto: Deník / Karel Pech

Opět se bude na co dívat. Příznivci Diakonie věnovali do aukce množství zajímavých děl, které potěší zájemce o umění. Do dražby půjde celkem 45 předmětů. Od klientů Diakonie například dřevěné ozdoby, keramický truhlík a vánoční ozdoby z korálků. Z keramické dílny velká mísa, betlém, květináč s domky, pítko pro ptáky a z textilní dílny souprava polštářů.